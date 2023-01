PS5 : de moins en moins de jeux sortent sur PS4, la transition démarre enfin

Hier, Sony a publié une vidéo sur son compte YouTube présentant les gros titres à venir sur ses consoles. Si au premier abord il n'y a rien de plus à en retirer, un détail vaut tout le même le coup d’œil. Sur 23 jeux annoncés, seulement 8 sortiront à la fois sur PS4 et PS5. Autrement dit, le constructeur montre tous les signes de l'abandon progressif de son ancienne console.

Voilà deux ans (déjà) que la PS5 a débarqué sur les étals des vendeurs. Si ce temps peut paraître relativement cours pour le cycle de vie d'une console, il faut généralement moins de temps à Sony pour effectuer une transition complète entre deux générations. Mais la sortie de la PS5 s'est faite dans un contexte quelque peu particulier, entre pandémie et pénurie de composants, qui a empêché de nombreux joueurs de mettre la main sur le nouveau modèle dès son lancement.

Aussi, il n'est pas rare de voir encore certains gros jeux sortir sur les deux consoles, afin de ne laisser personne de côté. Le dernier en date, God of War Ragnarök, parvient à tirer pleinement parti d'une machine pourtant sortie en 2013. Mais une question se pose : combien de temps cela va-t-il durer ? D'autant que Sony affirme désormais fièrement que la pénurie de PS5 est terminée. La transition est donc attendue de pied ferme, et il semblerait que celle-ci ait enfin débuter.

La PS5 commence doucement à remplacer la PS4

C'est une vidéo en apparence banale, publiée hier sur la chaîne YouTube de PlayStation, qui a mis la puce à l'oreille de nombreux joueurs. Dans cette dernière, Sony présente ainsi 23 jeux, plus ou moins attendus, qui sortiront sur ses consoles cette année. Or, sur ces 23 titres, seulement 8 seront également disponibles sur PS4. Un chiffre déjà peu conséquent, mais qui est d'autant plus marquant lorsque l'on jette un œil aux exclusivités Sony.

Sur le même sujet : Non, la PS5 ne s’abîme pas à la verticale, la rumeur était fausse

Spider-Man 2 ou encore Horizon : Call of the Mountain, indéniablement certaines des plus grosses cartouches de Sony pour 2023, ne sortiront par exemple que sur la PS5. De leurs côtés, les studios commencent eux aussi à se faire une raison : depuis l'année dernière, ils sont de plus en plus à laisser la PS4 derrière eux lors du développement. La passation de pouvoir aura été longue, mais elle a bel et bien débuté.