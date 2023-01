Non, la PS5 ne s’abîme pas à la verticale, la rumeur était fausse

Le bruit courait que placer la PS5 à la verticale pourrait l'abîmer de façon irrémédiable. Ce n'était vraiment qu'une rumeur, démentie depuis par celui qui l'a propagée.

Depuis quelques jours, une rumeur court selon laquelle mettre la PlayStation 5 à la verticale pourrait irrémédiablement l’endommager. Cette nouvelle a créé l’émotion dans la communauté des joueurs. En effet, la PlayStation 5 est officiellement conçue pour être placée à la verticale ou à l’horizontale. Un support est d’ailleurs fourni à cet effet dans l’emballage du produit.

Cette rumeur est partie d'un article publié le 5 janvier 2023 sur Wololo, le site spécialisé dans les consoles de jeu, qui titrait . Dans cette« Vous tuez votre PS5 en l’utilisant verticalement, en raison d’un défaut de conception de Sony, selon des experts en matériel ». Il expliquait que la pâte thermique en métal liquide qui recouvre le processeur de la PS5 peut s’épancher sur les composants environnants. C’est très mauvais pour le fonctionnement de la machine, car cela l’empêche de refroidir l’appareil correctement.

Peut-on placer la PS5 à la verticale sans risque ? Il y a une réponse définitive

L’article se basait sur les propos d’une vidéo YouTube de la chaîne TheCod3r sortie en septembre 2022. Dans cette dernière, TheCod3r constate que le liquide de refroidissement de certaines PS5 avait fui et certains de ses clients l’avaient placée à la verticale. Il n’en conclut pas pour autant que c'est la cause du problème. Wololo a mal interprété certains propos de TheCod3r et en a établi un lien de causalité entre la fuite de pâte thermique et la position verticale de la console. Il a depuis corrigé sa bévue et fait un mea culpa officiel.

Si vous deviez constater un jour que la pâte liquide de refroidissement s’écoule dans votre console, ce ne sera pas probablement pas parce qu'elle était à la verticale. Le problème soulevé dans la vidéo de TheCod3r ne concernerait que 5 % à 10 % des PS5 reçues dans son atelier. Ce type de panne est donc trop peu fréquent pour être généralisé.

