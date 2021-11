PS5 : bonne nouvelle, la boutique Playstation officielle est ouverte en France

Annoncée il y a peu de temps, Sony vient d'officialiser l'ouverture de la boutique en ligne Playstation. Les utilisateurs pourront y trouver tous les produits officiels de la marque, des consoles PS5 en passant par les accessoires et les jeux.

Nous en avons parlé dans nos colonnes ce 9 novembre 2021. Sony annonçait l'ouverture d'une boutique en ligne Playstation officielle, depuis laquelle les utilisateurs pourront trouver tous les produits de la marque. Calquée sur le fonctionnement du Playstation Direct lancé aux États-Unis, elle permet notamment aux clients de faire leurs achats directement depuis la boutique du constructeur, et non en passant par un revendeur partenaire ou un autre intermédiaire.

Alors que Sony s'était gardé de donner une date concernant l'arrivée de la boutique Playstation en France, le constructeur a officialisé son ouverture ce vendredi 12 novembre. Comme promis, les utilisateurs pourront y trouver tous les produits de la marque, à commencer par les consoles PS5 classiques et Digital Edition. Pas d'affolement toutefois, les deux machines sont pour l'instant épuisées.

Reste qu'il peut être intéressant de passer par la boutique Playstation. Une fois connecté avec votre compte, il est possible de s'inscrire pour être informé des retours en stock des deux modèles de PS5. En outre, l'entreprise nippone réserve un petit bonus aux abonnés au Playstation Plus. En effet, l'expédition standard sera sans frais supplémentaire pour eux.

Sony lance enfin sa boutique en ligne Playstation officielle

Vous trouverez ensuite sur la boutique de nombreux accessoires et périphériques officiels compatibles avec la PS5, à commencer par la DualSense blanche, mais aussi les derniers modèles Midnight Black et Cosmic Red. Le casque sans fil Pulse 3D Midnight Black est également de la partie, tout comme la télécommande multimédia, la caméra HD pour la console ou encore la station de rechargement pour deux manettes.

Le site officiel Playstation propose également une poignée de jeux disponibles en support physique. Sans surprise, il s'agit uniquement d'exclusivités PS4 et PS5 comme Ghost of Tsushima Director's Cut, Rachet & Clank : Rift Apart, Returnal, SackBoy : A Big Adventure, ou encore Demon's Souls et Spider-Man : Miles Morales. Malheureusement, n'attendez pas d'éventuelles réductions, tous les produits sont vendus au prix fort.

Concernant les jeux et les accessoires, vous parviendrez sans mal à les trouver à moindre prix sur d'autres sites de e-commerce. En revanche et comme dit précédemment, cette boutique Playstation peut être une bonne option pour obtenir une PS5 au prix de vente conseillé, et non à un tarif indécent sur eBay ou LeBonCoin.