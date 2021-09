PS5 : cette vidéo confirme que le nouveau modèle ne surchauffe pas

La nouvelle version de la PS5, estampillée CFI-1100B, a été à nouveau démontée et testée. La conclusion confirme que la nouvelle construction interne est parfaitement capable de gérer efficacement l’émission de chaleur. Une vidéo explique même que les différences entre le nouveau modèle et l’ancien n’impactent absolument pas les performances en jeu.

En août, Sony a déployé une nouvelle version de la PlayStation 5 et de la PS5 Digital Edition. Identifiée par le numéro de série CFI-1100B (et CFI-1102A pour version digitale), elle n’offre aucune nouvelle fonctionnalité. Et les dimensions de la console sont identiques à celles du modèle de lancement que nous avons testé. Il s’agit simplement d’une révision de la console destinée à optimiser l’architecture interne de la console.

Lire aussi – PS5 noire : Sony est-il sur le point de lancer un nouveau coloris ?

Deux changements sont plus importants que les autres. D’abord, le positionnement des éléments sur la carte-mère a changé. Ensuite, le système de refroidissement a été modifié. Il est désormais moins volumineux, expliquant la perte de poids de ce nouveau modèle (300 grammes environ). Les premiers tests ont été réalisés pour évaluer l’impact de ce nouveau dissipateur. Et un youtubeur affirmait que le nouveau modèle surchauffe à cause de lui.

La nouvelle PS5 ne chauffe pas plus que l'ancienne et ses performances sont identiques

Depuis, plusieurs vidéos ont démontré le contraire. Nous en avons relayé une la semaine dernière. Elle expliquait que certains composants chauffent plus, tandis que d’autres moins. Mais, globalement, la nouvelle console se comporte bien. Une autre vidéo, postée par nos confrères de Digital Foundry et Gamer’s Nexus, va également dans ce sens. Vous pouvez la retrouver en fin de cet article.

Selon nos confrères, la chaleur est effectivement gérée différemment, expliquant certaines différentes. Mais la dissipation reste efficace. Celle-ci est aidée par la moulure interne de la coque de la nouvelle PS5, modifiée pour optimiser la circulation de l’air dans la console. En outre, il n’y a aucune différence de performance. Sur plusieurs jeux (Spider-Man, GodFall, Resident Evil Village, Control, etc.), le nombre d’images par seconde entre les deux consoles est quasiment identique.

Cette nouvelle vidéo démontre donc que la nouvelle PS5 et l’ancienne PS5 offrent la même expérience. N’abandonnez pas celle que vous avez achetée, quel que soit le modèle, par crainte d’un risque de surchauffe. Elles peuvent toutes les deux surchauffer. Et elles s’éteignent en cas de risque. En revanche, évitez d’enfermer la PS5 (nouvelle ou ancienne) dans un coffrage ou un meuble. Et n’obstruez pas les ouvertures qui aspirent et rejettent l’air chaud.