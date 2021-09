PS5 noire : Sony est-il sur le point de lancer un nouveau coloris ?

La PS5 noire est toujours très attendue par les fans. Si Sony a bien promis d'autres coloris dans les mois à venir, le géant nippon s'est bien gardé d'évoquer clairement une future console noire. Pourtant, Sony a déjà lancé une panoplie d'accessoires déclinés en noir, comme une manette DualSense et, plus récemment, le casque 3D Pulse. Ces accessoires préfigurent-ils une future PlayStation 5 drapée de noir ?

Depuis la présentation de la PS5, le coloris blanc choisi par Sony divise les fans. Si certains saluent cette prise de risque, d'autres espéraient retrouver la teinte sombre des consoles d'ancienne génération. Rapidement, Sony s'est engagé à proposer d'autres coloris de la Playstation 5.

D'après Matt MacLaurin, le vice-président en charge de l'interface de la PS5, “il y aura une édition spéciale pour tout le monde”. Le cadre évoque “des éditions spéciales encore plus belles (et radicales)” que la Playstation 5 d'origine.

Sony a lancé plusieurs accessoires noirs…pour accompagner la future PS5 noire ?

Depuis, Sony n'a plus évoqué l'arrivée d'un nouveau coloris noir. Par contre, le géant japonais a lancé plusieurs accessoires déclinés en noir, à commencer par la manette DualSense. La manette qui accompagne la PS5 optait initialement pour un coloris blanc. De fait, un contrôleur noir tranche fortement avec la robe blanche de la machine. Après l'annonce de la DualSense noire, de nombreux fans et sites spécialisés se sont d'ailleurs attendus à l'arrivée imminente d'une PlayStation sombre. Il n'en fût rien.

Plus récemment, Sony a créé la surprise avec un nouveau coloris noir pour le casque 3D Pulse. La variante est actuellement disponible à la précommande chez certains revendeurs. Ce casque officiel est spécialement adapté à l'audio 3D, une des technologies phares de la console.

La première version était évidemment recouverte de la teinte blanche caractéristique de la PS5 et des autres accessoires, dont la télécommande multimédia. Dans ce contexte, il parait peu probable que Sony ne finisse pas par lancer une PlayStation 5 noire. On imagine mal le fabricant proposer une flopée d'accessoires noirs pour accompagner une console toute blanche. Sony va-t-il bientôt lever le voile sur cette hypothétique PS5 noire ? S'agit-il plutôt de la future PS5 Pro, évoquée récemment par une première rumeur ? On attend votre avis dans les commentaires.