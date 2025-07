Voici comment coupler la manette DualSense de la PS5 avec plusieurs appareils

La manette DualSense de la PS5 va pouvoir être couplée en Bluetooth avec plusieurs appareils à la fois. On vous explique comment l'associer à différents dispositifs, et surtout comment passer rapidement de l'un à l'autre.

Il y a quelques semaines, Sony nous informait que la DualSense de la PS5 allait recevoir une nouvelle fonctionnalité : la possibilité d'être appareillée en Bluetooth à plusieurs appareils en simultané. Le fabricant nous révèle de nouveaux détails sur cette option attendue, ainsi que des précisions sur sa disponibilité.

La manette de la PS5 peut être utilisée sur les consoles PlayStation bien sûr, mais aussi sur PC, smartphone, tablette, box TV et Smart TV. Problème : il faut effectuer le processus de couplage à chaque fois que l'on change de dispositif. Ce n'est franchement pas pratique, et cette époque va bientôt être révolue.

Comment changer l'appareil connecté à sa manette DualSense

“Vous pouvez désormais enregistrer jusqu'à quatre appareils simultanément et passer facilement de l'un à l'autre directement depuis votre manette”, annonce la marque. PlayStation accusait un certain retard sur Xbox en la matière, dont les manettes permettent déjà d'être couplées à plusieurs appareils à la fois depuis des années. Mais si le constructeur a pris son temps, il propose un système qui semble particulièrement efficace, du moins sur le papier, pour gérer ce couplage multiple.

Il est possible de passer d'un appareil à l'autre en appuyant sur la touche PS et sur les boutons d'action, que la manette soit allumée ou éteinte. Il faut toutefois que l'appareil concerné soit allumé, lui. “Appuyez sur l'un des boutons d'action et sur la touche PS pendant environ 3 secondes. Lorsque la barre lumineuse et l'indicateur de joueur clignotent, relâchez les deux boutons. La barre lumineuse s'allume et les voyants de l'indicateur de joueur clignotent en fonction du numéro d'emplacement”, explique Sony.

Chaque appareil est donc associé à une touche d'action et fait réagir différemment les voyants lumineux, selon ce schéma :

Appareil numéro 1 – Bouton PS et bouton Triangle – Une lumière allumée

Appareil numéro 2 – Bouton PS et bouton Rond – Deux lumières allumées

Appareil numéro 3 – Bouton PS et bouton Croix – Trois lumières allumées

Appareil numéro 4 – Bouton PS et bouton Carré – Quatre lumières allumées

Comment coupler la manette PS5 à plusieurs appareils

Avant de pouvoir changer d'appareil connecté à la DualSense à la volée, encore faut-il les coupler. Commencez par débrancher le câble USB de la manette si celui-ci y est connecté. Ensuite, il suffit d'attribuer un appareil à l'emplacement souhaité avec une combinaison du bouton PS et de l'un des boutons d'action.

Assurez-vous que la barre lumineuse et l'indicateur de joueur de votre manette sont éteints. S'ils sont allumés, maintenez la touche PS enfoncée jusqu'à ce qu'ils s'éteignent.

Appuyez sur l'un des boutons d'action (triangle, cercle, croix ou carré) et sur la touche PS pendant plus de 5 secondes. La barre lumineuse et l'indicateur de joueur clignotent deux fois.

Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez l'option permettant d'ajouter des appareils Bluetooth. Votre appareil détecte les appareils Bluetooth à proximité.

Sélectionnez votre manette parmi les appareils détectés. La barre lumineuse s'allume et les voyants du lecteur clignotent en fonction du numéro d'emplacement.

Et le tour est joué. Votre manette est associée à votre appareil. Souvenez-vous bien de quelle touche d'action correspond à quel appareil ou notez-le si vous ne faites pas confiance à votre mémoire. Cela vous évitera de réaliser la manipulation plusieurs fois au moment de changer d'appareil connecté à la DualSense.

Quand l'appairage multiple de la DualSense sera disponible ?

Cette fonctionnalité est disponible avec la prochaine mise à jour de la PS5 pour la version bêta, qui arrive le 24 juillet 2025. Celle-ci est disponible dans un nombre très limité de pays, mais bonne nouvelle, la France en fait partie. La bêta est aussi proposée aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni et en Allemagne. Il suffit donc de vous inscrire au programme pour en bénéficier avant tout le monde (mais les places sont limitées).

Si vous ne désirez pas vous embêter avec la bêta, Sony indique que l'appairage multiple de la DualSense sera déployé via une mise à jour vers une version stable prévue dans les prochains mois. PlayStation tease aussi un mode d'économie d'énergie à venir, mais sans entrer dans les détails pour le moment.