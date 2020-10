PS5 : Burger King dévoile le son de démarrage dans une publicité

Burger King vient de lever le voile sur le son de démarrage de la PS5. Dans une publicité réalisée en partenariat avec Sony, le géant du fast food a en effet teasé le bruit que les joueurs du monde entier entendront lors de l'allumage de la console next gen.

Plusieurs semaines avant la sortie sur le marché, l'interface logicielle de la PS5 est encore un mystère. Malgré plusieurs prises en main de la PlayStation 5, nous ignorons toujours à quoi ressemble la nouvelle interface. Récemment, une vidéo volée en provenance de Russie a néanmoins offert un premier aperçu fugace de l'interface de la PS5. D'après la fuite, Sony s'est inspiré de celle de la PS3.

A la surprise générale, le son de démarrage de la PS5 a été dévoilé officiellement dans une publicité pour Burger King, l'enseigne de restauration rapide américaine. Dans la courte séquence, on aperçoit la mascotte officielle de Burger King ouvrir un paquet. Lors de l'ouverture, un son émane du sachet estampillé Burger King. Intrigué, la mascotte réouvre le paquet et le son retentit à nouveau, accompagné d'une lueur bleue.

Sur le même sujet : Sony dévoile la liste des 10 jeux PS4 qui ne sont pas rétrocompatibles avec la PS5

Que mijotent Sony et Burger King ?

“Les sandwichs Whopper font-ils normalement cela?” interroge Burger King sur son compte Twitter. Le compte officiel de PlayStation a rapidement partagé la publicité. On peut donc s'attendre à ce que Sony et Burger King annoncent rapidement une collaboration. On imagine notamment que les deux marques s'apprêtent à dévoiler un jeu concours à l'occasion du lancement de la PS5.

Pourrait-il aussi s'agir d'un teaser dédié à l'arrivée d'une version PS5 de Sneak King , le jeu vidéo développé par Burger King et Blitz Games ? Dans ce jeu sorti en 2006 sur Xbox 360, le joueur incarnait The King, la mascotte de l'enseigne, au cours d'une vingtaine de challenges. La présence de The King dans la publicité laisse à penser qu'un Sneak King 2 est dans les cartons. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.