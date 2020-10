PS5 : Sony confirme que l’accessoire HD Camera ne permet pas de jouer aux jeux PSVR 1

Une nouvelle FAQ autour de la PS5 confirme officiellement que la webcam de la console next-gen HD Camera est incompatible avec les anciens jeux PSVR. Pour y jouer, Sony explique qu'il faut brancher l'ancien accessoire PlayStation Camera avec un adaptateur.

Sony vient de mettre en ligne une FAQ dans laquelle on en apprend davantage sur la rétrocompatibilité des jeux PS4. Le constructeur se montre rassurant, en affirmant une fois encore que 99% des titres PS4 seront pris en charge dès l'arrivée de la console en magasin. Ce qui inclut les jeux PSVR, mais il y a plusieurs choses qu'il faut savoir.

Sony explique en effet : “les jeux PlayStation VR sont inclus parmi les milliers de jeux PS4 auxquels vous pouvez jouer sur PS5. Veuillez noter toutefois que jouer à des jeux PS VR sur une PS5 requiert un casque PSVR, un contrôlleur DualShock 4 ou PlayStation Move, une PS Camera (pour PS4), vendus séparément de la PS5. Par ailleurs, la PS5 HD Camera n'est pas compatible avec PS VR Sur PS5. Vous aurez vesoin d'une PS Camera (pour PS4) et d'un adaptateur PS Camera (pas d'achat requis) pour utiliser PS VR sur PS5″.

La PS5 est compatible avec vos anciens jeux PSVR uniquement via les accessoires PS4

Ainsi, il faudra donc garder précieusement votre webcam PlayStation Camera si vous voulez jouer à vos anciens jeux PS VR. On ne sait pas encore en quoi consiste l'adaptateur évoqué par Sony. Il semble (mais ce n'est pas confirmé) que cet adaptateur sera directement inclus avec la PS5 – étant donné “qu'aucun achat n'est requis”. Au passage on apprend que la manette DualShock 4 et le PS Move seront au moins partiellement compatibles avec la nouvelle console pour les anciens jeux.

Sony ne dit néanmoins pas clairement si cela sera le cas avec les jeux spécialement conçus pour la PS5. Reste que forcer les joueurs à brancher d'anciens accessoires sur la nouvelle console avec qui plus est un adapteur ne semble pas la solution la plus élégante qui soit, surtout à l'aune des accessoires PS5 a priori plus modernes. Néanmoins il pourrait y avoir une raison tout à fait logique à cela : Sony prépare sans doute l'arrivée d'un nouveau PSVR nativement conçu pour la PS5.