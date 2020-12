PS5 : Amazon UK promet de rembourser les clients arnaqués

Certains clients Amazon UK se sont fait arnaquer en tentant d’acheter une PS5 en recevant à la place des objets farfelus. Probablement victime d’un trafic en interne, la plateforme a envoyé un mail à ses utilisateurs malchanceux leur promettant un remboursement sous peu. Cependant, quelques-uns d’entre eux ont dû se heurter aux refus du géant du e-commerce de leur fournir une nouvelle console.

Tout le monde n’a pas encore eu la chance de mettre la main sur la très désirée PS5. Outre les problèmes de pénurie rencontrés par Sony, qui a vendu 10 fois plus de PS5 que de PS4 dès la première semaine en Europe, certains clients d’Amazon UK ont carrément ont la mauvaise surprise de recevoir un objet farfelu à la place de leur commande. Des employés de la plateforme auraient ainsi mis en place un trafic en interne en remplaçant les PS5 par d’autres produits. Ce n’est pas la première que cette dernière fait l’objet d’arnaque dans ce genre : eBay fait notamment la chasse aux escrocs qui revendent des photos de la console.

Heureusement pour ces clients malchanceux, Amazon n’a pas attendu pour réagir et leur a envoyé un mail pour les informer qu’ils seront rapidement remboursés. La plateforme se rapproche ainsi de la stratégie de Micromania qui propose de rembourser les acomptes face à la pénurie. Et ce n’est pas un hasard : à cause des ruptures de stock, les enseignes ne peuvent pour le moment pas affirmer que leurs clients recevront leur PS5 incessamment sous peu. À la place, Amazon indique donc que les consoles payées seront réservées et entraîneront un nouveau débit sur la carte bancaire des clients une fois les stocks fournis.

Amazon UK assure que tous les clients auront une PS5

Amazon précise d’ailleurs que ce remboursement n’est valable que pour « un remplacement de la PS5 commandée. Il ne peut pas être transféré à un autre client et ne peut pas être utilisé pour acheter pour d’autres consoles ». Néanmoins, certains utilisateurs s’étant fait arnaquer ont dû taper du pied pour pouvoir bénéficier de l’offre. En effet, ils sont quelques-uns à rapporter des témoignages similaires à ce client de la FNAC qui a porté plainte après le retrait raté de sa console. Des représentants Amazon leur auraient ainsi refusé la réservation d’une nouvelle unité, pour une raison inconnue.

Face à la colère grandissante, Amazon UK n’a eu d’autre choix que de réagir : « Tout ce que nous voulons, c’est rendre nos clients heureux, et ce n’est pas arrivé pour certains d’entre eux. Nous sommes terriblement désolés, mais nous nous attelons à contacter chacun des clients concernés par la situation et leur avons assuré qu’ils recevront l’objet de leur commande. Tous ceux qui ont rencontré un problème similaire sont invités à contacter notre service client pour les aider ». Espérons que le plus grand nombre sera satisfait, alors que Sony a annoncé que du stock sera disponible avant Noël.