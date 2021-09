PS4 : voici le premier émulateur à faire des tourner des jeux commerciaux

Spine est l’un des rares émulateurs PS4. Et il est aujourd’hui le plus avancé en termes de jouabilité. Depuis sa dernière mise à jour, Spine est en effet le seul émulateur PS4 à faire fonctionner des jeux PS4. Toutefois, seuls les titres en 2D offrent une bonne fluidité. Quant aux jeux en 3D, il faudra attendre une meilleure optimisation.

Si vous voulez jouer à un jeu exclusif à une console, vous avez deux solutions (et dans les deux cas, vous devez être propriétaire du jeu en question). Soit acheter la console. Soit installer un émulateur sur votre ordinateur. Seulement, l’émulation des consoles récentes est loin d’être parfaite. La PS3 commence à peine à montrer de très bons résultats avec RPCS3. De même pour Cemu qui émule la Wiii U.

Et pour les consoles plus récentes ? Yuzu, un émulateur Switch, offre également de très bonnes performances, même si la compatibilité est loin d’être optimale. Quant à la PS4, cela s’améliore. Mais, comme pour la PS2 et la PS3, il aura tout de même fallu attendre plusieurs années avant d’observer non seulement de bonnes performances au niveau du rendu, mais aussi une compatibilité avec des jeux commerciaux.

Spine est le premier émulateur PS4 à lancer des jeux commerciaux

C’est désormais chose faite grâce à la dernière mise à jour de l’émulateur Spine. Sorti en 2019, Spine a fait l’objet d’une mise à jour très intéressante début septembre. Grâce à celle-ci, il est possible de jouer à certains jeux commerciaux. Et le développeur annonce une compatibilité avec plus de trois cents jeux du catalogue PS4, information relayée par le site Wololo.net. Vous pouvez retrouver en fin de cet article la première vidéo de démonstration publiée sur YouTube.

Malgré un avancement considérable en direction d’une émulation stable et une grande compatibilité, Spine est encore loin d’être en mesure de remplacer entièrement une PS4 matérielle. Outre un problème de framerate, seuls les jeux relativement simples sont jouables. En d’autres termes, des jeux indépendants en 2D. Il est encore impossible de faire tourner des jeux AAA en 3D. Si vous voulez essayer, notez que Spine n’est aujourd’hui compatible que Linux.

