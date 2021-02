Nintendo Switch : l’émulateur Yuzu permet de jouer même sur une petite configuration dans de bonnes conditions

L’émulateur Nintendo Switch Yuzu a reçu une mise à jour qui permet de booster les performances. Ainsi, certains jeux testés dépassent les 30 images par seconde, ce qui n'était pas le cas. Une belle prouesse, mais qui devrait attirer le regard de Nintendo, très protecteur vis-à-vis de sa propriété intellectuelle.

L’émulateur Yuzu permet de jouer aux jeux Switch sur PC et s'améliore énormément en ce début d'année 2021. Le logiciel, des mêmes créateurs que Citra 3DS, a reçu une mise à jour majeure dont les tenants et aboutissants sont expliqués dans une longue publication publiée sur le site. Grâce à une réécriture du cache, certains jeux ont vu leur nombre d’images par seconde doubler.

Le site montre ainsi ses résultats à travers divers Gif et images. On peut aussi voir un tableau (ci-dessus) montrant les améliorations sur des titres précis. On remarque par exemple qu'Animal Crossing New Horizons est passé d’une moyenne de 12 images par seconde (donc injouable) à 30 images par seconde. De même pour Paper Mario Origami King, qui passe de 13 images par seconde à 42 images par seconde, tout comme Xenoblade Chronicles Definitive Edition qui lui passe de 14 images par seconde à 30 images par seconde.

Il faut signaler que les tests sont été réalisés avec une configuration dotée d’un processeur AMD Ryzen 5 3400G avec un iGPU RX Vega 11. Les résultats peuvent donc varier en fonction de la configuration, mais dans l’ensemble, nous avons affaire à une nette amélioration.

Nintendo va-t-il sévir et supprimer l'émulateur Switch pour PC ?

Pour télécharger cet émulateur, il faut être membre du Patreon de Yuzu, qui se finance grâce à des dons. A noter qu’un émulateur n’est pas illégal en soit (ce sont les ROMS et leur partage qui posent des soucis de légalité), mais Nintendo étant très protecteur vis-à-vis de sa propriété intellectuelle, Yuzu a du souci à se faire.

On se rappelle qu’il y a quelques mois, la firme de Kyoto avait mené une guerre juridique pour faire disparaître une version 4K de Super Mario 64 qui avait intrigué le web. Nintendo n’est en effet pas fan de ce genre d’initiatives.

Source : Yuzu