Nintendo Switch : l’émulation sur PC est enfin accessible à tous grâce à Ruyjinx

Ryujinx, l’un des meilleurs émulateurs Nintendo Switch sur PC, bénéficie d’une mise à jour importante cette semaine. Elle améliore considérablement les performances du logiciel, que ce soit la fluidité des jeux ou la rapidité du chargement des jeux. Et ce même avec les ordinateurs qui ne sont pas dotés d’une configuration haut de gamme.

Malgré son jeune âge, la Switch de Nintendo compte plusieurs émulateurs relativement avancés. L’émulateur le plus connu est certainement Yuzu, développé par les créateurs de Citra (émulateur Nintendo 3DS). Mais l’un de ses principaux concurrents s’appelle Ryujinx. Ce dernier est en développement depuis novembre 2017. Et depuis début 2018, les mises à jour sont régulièrement publiées afin d’améliorer la compatibilité, étoffer les fonctions et, surtout, fluidifier l’expérience.

Cette semaine, les développeurs de Ryujinx ont présenté une mise à jour très prometteuse. Celle-ci permet à un jouer dans des conditions proches de l’expérience offerte par la console d’origine. Le nombre d’images par seconde est en forte hausse (jusqu’à 2 fois plus que précédemment). Le gain de performance est en moyenne de 50 % sur tous les jeux testés par les développeurs (Super Mario Galaxy, Animal Crossing, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Super Smash Bros Ultimate).

La fluidité et les temps de chargement sont améliorés dans Ryujinx

Parallèlement, le temps de chargement a été considérablement baissé. Retrouvez en fin de cet article un lien vers une vidéo comparative du lancement d’une partie de Super Mario Galaxy. À gauche, vous retrouvez l’ancienne version de Ryujinx. Et à droite la nouvelle bien évidemment. Vous constaterez que la nouvelle version est non seulement plus rapide à charger le jeu, mais également que Mario court plus vite. Le développeur annonce que les améliorations concernent aussi bien les configurations avec un GPU Intel, Nvidia ou AMD.

Il affirme aussi que le l’émulateur est moins gourmand, permettant ainsi à des configurations modestes de le faire tourner dans des conditions très correctes. Auparavant, Ruyjinx n’était fluide qu’avec une configuration haut de gamme. Comment les développeurs ont-ils réussi à atteindre un tel niveau de fluidité ? Ils expliquent avoir retravaillé la façon dont la mémoire vive du PC est utilisée pour accéder plus rapidement à une information et réduire la charge sur le CPU. Rappelons que les développeurs de Yuzu ont également déployé une mise à jour en février présentant des améliorations similaires.

Source : Blog Ryujinx