PS4 : Sony offre les jeux Uncharted et Journey pour le confinement

Les joueurs PS4 vont être ravis ! Pour les occuper pendant le confinement, Sony a décidé d’offrir gratuitement plusieurs jeux vidéo dans le cadre de l’initiative Play At Home. Les premiers jeux offerts aux confinés sont les suivants : Uncharted – The Nathan Drake Collection et Journey.

Dans un billet de blog publié ce 14 avril 2020, Sony vient d’annoncer la mise en place du programme Jouer à la maison (Play At Home). Le premier objectif de cette initiative est de « fournir des jeux gratuits pour que la communauté PlayStation puisse continuer à se divertir depuis son domicile ». Avec Play At Home, le géant nippon annonce aussi la mise en place « d’un fond pour aider les petits studios de jeux indépendants » pendant la crise économique provoquée par le coronavirus.

Voici les jeux PS4 à télécharger gratuitement jusqu’au 6 mai 2020

Les premiers jeux offerts dans le cadre de ce programme sont Uncharted – The Nathan Drake Collection et Journey. The Nathan Drake Collection comprend les 3 premiers opus de la franchise consacrée à Nathan Drake, un explorateur à la recherche de précieux trésors. Il s’agit d’une version remasterisée des jeux de Naughty Dog avec des graphismes retaillés pour la PS4. Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pourrez aussi télécharger le quatrième épisode la saga, Uncharted 4 : A Thief’s End, disponible gratuitement jusqu’au 4 mai 2020 sur PS4.

Dans un genre bien différent, Sony offre aussi Journey. Sorti en 2012 sur PS3, ce jeu vidéo indépendant invite les joueurs dans un voyage onirique à travers plusieurs mondes et univers somptueux. Là encore, il s’agit d’une version remasterisée à destination des PS4. Tous les propriétaires d’une PlayStation 4 sont invités à télécharger les titres via le Playstation Store entre le jeudi 16 avril 2020 et le mercredi 6 mai 2020.

Sony n’est pas la seule marque à faire des cadeaux aux confinés. Depuis l’instauration du confinement total, plusieurs groupes ont rendu leurs services gratuits. On vous invite donc à découvrir la liste de tout ce qui devient gratuit pendant le confinement. Que pensez-vous de Play At Home ? Allez-vous foncer sur Uncharted ou Journey ? On attend votre avis dans les commentaires.