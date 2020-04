PlayStation Network (PSN) en panne : impossible de jouer à certains jeux PS4 et PS Vita

Des joueurs constatent une panne du PlayStation Network (PSN) ce lundi 13 avril 2020. Le lancement de certains jeux est impossible sur PS4 et PS Vita. Sony reconnaît le problème et travaille à une résolution rapide.

Comme de nombreux joueurs, vous n’arrivez plus à lancer certains jeux comme Warzone et êtes passé en mode hors ligne sur votre console ? Selon Downdetector, vous n’êtes pas seul : le PSN est en panne sur PS4 et PS Vita. Selon les données du site, on a vu les premières plaintes d’utilisateurs apparaitre hier en soirée, avec un second pic au milieu de la nuit.

Panne du PSN : la situation semble peu à peu revenir à la normale

Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, il semble que la situation ne soit pas revenue à la normale chez tout le monde. Sony a entre-temps reconnu la panne et publié ce court communiqué : « vous rencontrez peut-être des difficultés à lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités en ligne. Nos ingénieurs mettent tout en œuvre pour résoudre le problème le plus vite possible, et nous vous remercions pour votre patience ».

Il n’y a à ce stade pas d’explication officielle pour cette panne. Impossible de savoir non plus pourquoi le problème semble résolu chez certains alors qu’il ne l’est pas pour d’autres. Il n’est pas impossible que la hausse du trafic causée par le confinement du coronavirus soit passée par là. Du coup, si vous êtes touché, il faut se résoudre à patienter un peu : le nombre de rapports sur Downdetector semble baisser – le retour à la normale n’est sans doute plus qu’une question d’heures…

Lire également : PlayStation Network – Sony va réduire la vitesse de téléchargement en France

Rencontrez vous des problèmes avec le PSN aujourd’hui ? Partagez votre retour avec la communauté dans les commentaires !