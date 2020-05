Nintendo : le nombre de Switch vendues dépasse désormais les ventes de N64 et GameCube

Nintendo révèle avoir vendu 3.29 millions de Switch au cours du premier trimestre 2020. Avec désormais 55,77 millions d’unités écoulées le nombre de Switch vendues dépasse désormais les ventes cumulées de Nintendo 64 et GameCube.

Nintendo vient de dévoiler ses résultats financiers pour le premier trimestre 2020. Or le constructeur de consoles semble avoir plutôt profité des effets du confinement. Le constructeur annonce 3.29 millions de Switch vendues au premier trimestre 2020 – un chiffre en hausse de 33% par rapport à la même période une année plus tôt.

Les ventes totales de la console depuis son lancement atteignent désormais 55,77 millions. Ce qui dépasse la somme des 32,93 millions de GameCube et 21,74 millions d Nintendo 64 qui se sont écoulées au cours de leur vie. Même Nintendo ne semble pas en revenir : sur toute l’année 2019, les ventes de Nintendo Switch ont dépassé une fois encore les prévisions du constructeur nippon de 1,95 millions d’unités – il les avait pourtant déjà revues à la hausse en janvier.

La Nintendo Switch est bien partie pour battre tous les records

En 2019, ainsi, la console s’est écoulée à 21,03 millions d’unités à comparer aux 19,5 millions initialement prévus. Désormais, Nintendo s’attend à ce que les ventes de Switch dépassent le succès de la NES d’ici la fin des deux prochains trimestres. La Nintendo Switch séduit grâce à son format hybride, qui permet aux joueurs de l’utiliser où qu’ils se trouvent.

Le succès fulgurant de la console a créé depuis son lancement un véritable cercle vertueux avec les développeurs. Des titres comme Zelda Breath of The Wild ou plus récemment Animal Crossing: New Horizons ont été largement salués par la critique. Depuis sa sortie, Nintendo n’a pas encore jugé utile de donner à la Switch de véritable successeur.

Lire également : Nintendo Switch – des bots créent la pénurie et font exploser les prix

Nintendo a néanmoins lancé la Switch Lite, une version moins chère de la console dont les Joy-Con ne peuvent pas être enlevés. Il se pourrait néanmoins qu’une Switch Pro soit lancée d’ici la fin de l’année. Jouez-vous davantage à la Switch pendant le confinement ? Partagez votre retour dans les commentaires !