Playstation Now : Outer Wilds, WRC 10, voici les jeux d’avril 2022

Sony vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux qui vont arriver sur le catalogue du Playstation Now en avril 2022. Au programme, de l'exploration spatiale d'exception avec Outer Wilds, du rallye avec WRC 10 et de la science-fiction avec Journey to the Savage Planet.

Début de mois oblige, Sony vient de dévoiler les nouveaux jeux offerts aux abonnés Playstation Plus, mais aussi les titres inédites à venir sur le catalogue du Playstation Now. Le service de cloud gaming de Sony accueille donc plusieurs nouveaux jeux en ce début de printemps 2022. Commençons tout d'abord par l'excellent et déjà culte Outer Wilds. Ce jeu d'exploration vous invite à explorer votre système solaire en quête d'indices sur une précédente civilisation.

Le titre se démarque de la concurrence en proposant une approche originale : le joueur est piégé dans une boucle temporelle, et toutes les 20 minutes, le soleil devient un supernova qui détruit tout son passage. Pour le joueur, ce moment est synonyme de retour à la case départ. Votre objectif sera alors le suivant : découvrir les secrets de ce monde mystérieux dans le temps imparti, et qui sait peut-être trouver un moyen de briser cette boucle sans fin ?

Outer Wilds et WRC 10 débarquent sur le PS Now

On change de genre avec WRC 10 FIA World Championship, le ténor de la simulation de rallye. Pour le 50e anniversaire de la discipline, les joueurs pourront revivre 19 évènements qui ont façonné l'histoire du championnat en mode rétrospective. Les pilotes pourront également concourir dans six rallyes historiques comme celui de l'Acropole et de Sanremo.

On continue avec Journey to The Savage Planet, une aventure science-fiction qui vous invite à explorer un monde alien charmant, mais aussi plutôt hostile. Votre objectif ? Déterminer si la planète ARY-26 est habitable par l'humanité, qui en recherche d'un nouveau foyer. Bien entendu, vous devrez trouver des équipements supplémentaires pour faciliter votre aventure.

On termine avec Werewolf : The Apocalypse – Earthblood, un RPG d'action sympathique dans lequel vous pourrez incarner un mercenaire capable de se transformer en loup-garou. Pour rappel, Sony a présenté récemment son nouveau Playstation Plus, issu de la fusion entre le Playstation Plus actuel et le Playstation Now. Au programme, trois nouvelles formules d'abonnement et un lancement prévu pour le mois de juin 2022.