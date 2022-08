PlayStation VR 2 : Sony confirme le lancement du casque début 2023

Il semblerait que le PlayStation VR 2, le prochain casque de réalité virtuelle pour les consoles PlayStation, sera lancé en 2023. Sur Twitter et Instagram, les comptes officiels de PlayStation ont publié une image qui annonce l'arrivée du PSVR2 dès l’année prochaine.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Sony a officiellement levé le voile sur le PS VR2, son prochain casque de réalité virtuelle pour ses consoles PlayStation. Cependant, de multiples rapports ont indiqué que le casque n’arriverait finalement pas avant l’année prochaine, et cela vient d’être confirmé par le fabricant lui-même.

Sur les réseaux sociaux, Sony a simplement posté une image du PlayStation VR 2 en disant « Disponible début 2023 ». C'est la première fois que nous entendons la société mentionner officiellement une fenêtre de sortie. PlayStation France a été le premier à vendre la mèche, mais d'autres grands comptes régionaux ont depuis suivi. Il n'y a actuellement aucune date de précommande.

Que sait-on du PlayStation VR 2 ?

En matière de casques de réalité virtuelle, les spécifications du PSVR2 dépassent de loin celles de ses concurrents les plus proches. L'appareil promet un écran OLED avec une définition de 2000 x 2040 pixels par œil, soit plus du double de celle du PSVR original. L'écran sera 120 Hz. Il est également doté de nouvelles manettes Sense avec un retour haptique, des gâchettes adaptatives et le suivi des doigts. Il suffira d’un seul et unique câble pour le relier à la console.

Le casque prend également en charge un suivi des yeux pour maximiser la définition là où regarde l’utilisateur, ainsi qu’un champ de vision de 110 degrés. Le casque est équipé de caméras pour que l’utilisateur puisse voir le monde réel directement dans le casque. Il peut également prendre en compte les murs, les sols et les obstacles tels que les chaises et les bureaux afin d'avoir une idée précise de l'espace de jeu et de créer une limite pour le gameplay. Il sera également doté d'un mode de diffusion en direct utilisant la caméra montée sur le téléviseur de la PS5 pour enregistrer des séquences.

Comme l’avait dévoilé Sony, au lancement, son casque devrait avoir droit à une vingtaine de jeux, dont notamment Horizon Call of the Mountain de Guerrilla et Firesprite. Call of the Mountain est décrit comme un jeu original conçu spécifiquement pour le PS VR2, qui « ouvrira aux joueurs les portes d'un monde plus profond que celui d'Horizon ». Nous savons qu'un certain nombre d’autres d'équipes travaillent sur le PS VR2, notamment Coatsink, nDreams et Fast Travel Games.