PS Plus Extra/Premium : voici la liste des nouveaux jeux au catalogue en janvier 2023

Sony vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux ajoutés au catalogue du Playstation Plus Extra et Premium en janvier 2023. Au programme, du FPS coopératif, du combat, du jeu narratif et le retour de quelques classiques de la PS1.

Alors que Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste plutôt chiche des nouveautés à venir sur le Xbox Game Pass en janvier 2023, c'est au tour de Sony de présenter les jeux inédits ajoutés au catalogue du Playstation Plus Extra/Premium ce mois-ci.

Après un mois de décembre 2022 plutôt généreux avec l'ajout de plusieurs épisodes de la licence Far Cry, des deux opus appréciés de la Terre du Milieu, sans oublier des jeux Yakuza, Sony compte ajouter dès le 17 janvier neuf jeux PS4 et PS5 au total dans la ludothèque du PS Plus Extra et Premium.

Liste des jeux PS Plus Extra/Premium de janvier 2023

Les voici dans le détail :

Back 4 Blood ( PS4 et PS5) : successeur spirituel de Left For Dead, ce FPS coopératif vous invitera avec trois autres joueurs à parcourir un monde dévasté par une infection zombie. Vous pourrez faire votre choix entre 8 classes différentes et une vaste gamme d'armes et d'objets mortels

( PS4 et PS5) : successeur spirituel de Left For Dead, ce FPS coopératif vous invitera avec trois autres joueurs à parcourir un monde dévasté par une infection zombie. Vous pourrez faire votre choix entre 8 classes différentes et une vaste gamme d'armes et d'objets mortels Dragon Ball FighterZ (PS4) : avis à tous les fans du célèbre animé, vous pourrez mettre la main en janvier 2023 sur Dragon Ball FighterZ, un excellent jeu de combat particulièrement fidèle à l'oeuvre d'Akira Toriyama. Le jeu marque sa différence en proposant des affrontement nerveux et spectaculaires en 3 contre 3

(PS4) : avis à tous les fans du célèbre animé, vous pourrez mettre la main en janvier 2023 sur Dragon Ball FighterZ, un excellent jeu de combat particulièrement fidèle à l'oeuvre d'Akira Toriyama. Le jeu marque sa différence en proposant des affrontement nerveux et spectaculaires en 3 contre 3 Devil May Cry 5 : Special Edition (PS5 et PS4): retrouvez les chasseurs de démons Dante et Neo dans une version optimisée pour la puissance de la PS5 avec une prise en charge du ray tracing, un framerate amélioré ainsi que l'audio 3D

Life is Strange : Before the Storm (PS4) : incarnez Chloe Price, une jeune ado de 16 ans en pleine rébellion, dans cette aventure narrative où tous vos choix auront des conséquences

(PS4) : incarnez Chloe Price, une jeune ado de 16 ans en pleine rébellion, dans cette aventure narrative où tous vos choix auront des conséquences Life is Strange (PS4) : dans ce jeu d'aventure à épisodes prisé et salué par la critique, le joueur peut remonter le temp pour altérer le passé, le présent et l'avenir. Dans la peau de Max Caufield, enquêter sur l'étrange disparition de votre amie Rachel Amber

(PS4) : dans ce jeu d'aventure à épisodes prisé et salué par la critique, le joueur peut remonter le temp pour altérer le passé, le présent et l'avenir. Dans la peau de Max Caufield, enquêter sur l'étrange disparition de votre amie Rachel Amber Jett : The Far Shore (PS4 et PS5) : cette aventure cinématique survoltée vous invite à prendre part à un voayge interstellaire visant à bâtir un futur pour un peuple hanté par l'oublie et la désolation. Aux commandes de votre “jett”, explorez de vastes étendues encore vierges

(PS4 et PS5) : cette aventure cinématique survoltée vous invite à prendre part à un voayge interstellaire visant à bâtir un futur pour un peuple hanté par l'oublie et la désolation. Aux commandes de votre “jett”, explorez de vastes étendues encore vierges Just Cause 4 : Reloaded : Rico revient pour un nouvel épisode de Just Cause. On reprend la formule à succès, à savoir un monde ouvert grandement destructible, tout y ajoutant un système de catastrophes naturelles plutôt impressionnants

On note ensuite pêle-mêle l'arrivée de Omno, un jeu d'aventure solo indépendant, ainsi que d'Erica, un thrilleur interactif novateur en live-action. Venons-en maintenant aux jeux rétro, qui cette fois-ci, sont tous issus du catalogue de la PS1. Les abonnés au PS Plus Premium pourront donc (re)découvrir en janvier 2023 les jeux suivants :

Syphon Filter 3

Star Wars Demolition

Everybody's Golf 2

