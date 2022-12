PS Plus Extra/Premium : voici la liste des nouveaux jeux au catalogue en décembre 2022

La liste des jeux qui rejoignent les abonnements Extra et Premium du PlayStation en ce mois de décembre est officielle. Au programme : beaucoup de Far Cry, un peu de Seigneur des Anneaux et des titres indépendants très sympathiques.

Comme chaque mois, le PlayStation Plus ajoute de nouveaux jeux pour son catalogue dédié aux abonnés Extra et Premium. Le mois dernier, le service a gâté ses utilisateurs avec l’ajout de grands classiques tels que Skyrim ou encore What Remains of Edith Finch. Sony avait donc la lourde tâche de surpasse cette belle liste pour le mois de décembre, surtout alors que Noël approche à grands pas.

Le résultat dépendra bien entendu des goûts de chacun, mais à la rédaction, on crie au pari réussi. Sony a de nouveau réussi à combiner de gros jeux AAA qui plairont au plus grand nombre avec de très belles pépites indé. Attention toutefois, si vous êtes allergiques à la série Far Cry ou au RPG de fantasy, on vous conseille de ne pas regarder le haut de cette liste.

Voici les nouveaux jeux PS Plus Extra/Premium de décembre 2022

En effet, la saga d’Ubisoft est mise à l’honneur ce mois-ci avec pas moins de trois titres inclus dans le catalogue. Les fans du Seigneur des Anneaux ou de Pillars of Eternity y trouveront également leur compte. Voici donc la liste des jeux que vous pourrez télécharger gratuitement sur votre PS4 et PS5 à compter du 20 décembre prochain si vous êtes abonné à la formule Extra ou Premium du PlayStation Plus :

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition

Yakuza 6 : The Song of Life

Yakuza : Like a Dragon

Judgement

WWE 2K22

Mortal Shell

Worms W.M.D

The Escapists 2

The Pedestrian

Evil Genius 2

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion

Ben 10 : Power Trip

Gigantosaurus The Game

N’oublions pas non plus plus les jeux rétro, disponibles avec l’abonnement Premium, qui viennent également compléter le catalogue :

Oddworld: Abe’s Exoddus (PS1)

Ridge Racer 2 (PSP)

Pinball Heroes (PSP)

Heavenly Sword (PS3)

Enfin, on vous rappelle que les trois jeux gratuits sont toujours disponibles pour tous les abonnés, à savoir Mass Effect Legendary Edition, Biomutant et Divine Knockout.