Proton VPN est à son meilleur prix de l’année avec 70% de réduction, mais pas pour longtemps !

Proton célèbre son 11e anniversaire avec une offre spéciale sur son VPN. Pendant quelques jours, profitez d’une réduction de 70%. Le VPN s’affiche ainsi à son meilleur prix de l’année.

Lancée le 16 mai 2014, l’entreprise Proton AG fête son 11e anniversaire ce mois-ci. Connu à l’origine pour être l’un des pionniers de la messagerie email chiffrée destinée au grand public, Proton propose aujourd’hui une suite d’applications et de services orientés sécurité, dont le célèbre Proton VPN qui fait partie des meilleures solutions de la catégorie en 2025.

Après une refonte de l’interface de Proton VPN il y a quelques semaines, l’application est de nouveau à l’honneur dans le cadre du 11e anniversaire de Proton AG. L’entreprise propose en effet une réduction de 70% sur son VPN pendant quelques jours. L’offre est valable jusqu’au 28 mai 2025.

Proton VPN : disponible à partir de 2,99 € au lieu de 9,99 €

L’abonnement à proton VPN Plus est proposé normalement à 9,99 € par mois. Mais vous avez la possibilité de vous engager sur un an ou deux ans avec un tarif mensuel beaucoup plus abordable. En choisissant la formule de 24 mois, vous profitez d’une réduction de 70% en payant 71,76 € au lieu de 239,76 €, en une fois.

C’est une offre proposée exclusivement dans le cadre du 11e anniversaire de Proton AG. Après le 28 mai, ce prix repartira à la hausse. Notez que, dans la même période, l’entreprise propose également une réduction allant jusqu’à 50% sur ses services Proton Mail, Proton Pass et Proton Drive.

Les atouts de Proton VPN

Sur le marché des VPN, la crédibilité est un critère important. Proton VPN bénéficie de la réputation de son fournisseur, une entreprise connue depuis longtemps pour son service de messagerie chiffré de bout en bout. Le siège de Proton AG est en outre situé en Suisse, un pays réputé pour son intransigeance sur les questions liées à la vie privée.

Proton VPN fait également l’objet d’une politique de confidentialité stricte. C’est un VPN No Log certifié comme tel après plusieurs audits indépendants. En d’autres termes, le service ne conserve aucune donnée d’activité des utilisateurs. La juridiction suisse n’est pas contraignante à ce sujet.

Sur le plan purement technique, Proton VPN est rapide et s’appuie sur les protocoles les plus fiables du maché : WireGuard, Open VPN, IKEv2, avec les normes de chiffrement AES-256 ou ChaCha20. Enfin, le VPN dispose de plus de 10 000 serveurs dans 117 pays.