Profitez de la magie Disney+ à prix réduit avec une réduction de -20% !

Pendant quelques jours, Disney+ vous propose 3 mois d’abonnement avec -20% de réduction. Comment en profiter ? Quelles sont les nouveautés Disney pour la rentrée 2023 ? On vous dit tout ci-dessous.

Découvrir l’offre chez Disney+

Une offre exceptionnelle est actuellement en cours chez Disney+ pour tous les amoureux de la magie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et bien plus encore. Jusqu'au 20 septembre 2023, les nouveaux abonnés ainsi que les anciens utilisateurs qui souhaitent renouveler leur abonnement peuvent bénéficier d'un tarif mensuel réduit de 6,99 € pendant les trois premiers mois. Cela représente une économie de 20 % par rapport au tarif mensuel standard de 8,99 €.

Après cette période promotionnelle, l'abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif mensuel de l'abonnement Premium en vigueur, soit 11,99 €/mois, sauf si vous choisissez de résilier. Profitez de cette opportunité pour plonger dans l'univers Disney+ et explorer un vaste choix de contenus palpitants.

En savoir plus l’offre chez Disney+

Les nouveautés Disney+ pour la rentrée 2023

La rentrée 2023 est déjà spectaculaire sur Disney+, avec une série de nouvelles sorties passionnantes qui raviront les fans de tout âge. Retrouvez ci-dessous un aperçu des incontournables à ne pas manquer.

“Anti-Gang La Relève” : plongez dans une aventure incroyable avec cette nouvelle production Disney+ qui suit une équipe de super-héros improbable qui doit s'unir pour contrer une menace de proportions cosmiques. Avec son mélange unique d'action, de comédie et d'émotion, “Anti-Gang la Relève” est le divertissement familial de la rentrée !

“Star Wars : Ahsoka” : préparez-vous à retourner dans une galaxie lointaine avec “Star Wars : Ahsoka”. Située après la chute de l'Empire, cette série suit l'ancienne chevalière Jedi Ahsoka Tano dans ses enquêtes au sein d'une galaxie en proie à de nouvelles menaces. Les fans de Star Wars seront ravis de retrouver ce personnage emblématique dans de nouvelles aventures.

“Irrésistible” avec Camélia Jordana : cette comédie romantique tendre et inattendue suit Adèle, créatrice d’un podcast à succès, qui tombe amoureuse d'Arthur, un mathématicien. Cependant, sa réaction en présence d'Arthur est loin d'être romantique, et elle se retrouve à faire face à un syndrome de stress post-traumatique résultant d'une précédente histoire d'amour tumultueuse. Une histoire touchante et hilarante qui explore l'amour sous un angle différent.

“Je s'appelle Groot” Saison 2 : les fans de la série “Je s'appelle Groot” seront ravis de retrouver leur extraterrestre végétal préféré pour une deuxième saison pleine de nouvelles aventures et d'humour décalé. Suivez les péripéties de Groot et ses amis dans des courts métrages amusants qui vous feront rire à coup sûr.

Découvrir toutes les nouveautés Disney+

Précisons également que l'abonnement Premium Disney+ offre encore plus d'avantages, notamment la possibilité de regarder en streaming en qualité 4K Ultra HD et de télécharger des contenus pour les regarder hors ligne. De plus, vous pouvez créer jusqu'à sept profils individuels pour que chaque membre de la famille puisse personnaliser son expérience de visionnage.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.