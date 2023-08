Cette TV Samsung QLED de 2023 est à un très bon prix dans ses versions de 55 et 65 pouces

Lancée au tarif de 999 €, la TV Samsung QLED Q60C de 55 pouces voit son prix passer sous la barre des 600 €. Elle s'affiche en ce moment à seulement 589 €. La version de 65 pouces fait elle aussi l'objet d'une belle réduction de prix sur Rue du Commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE (55 ET 65 POUCES)

Modèle le plus accessible de la gamme des TV QLED Samsung de 2023, la Q60C 4K a été lancée à 1000 euros dans sa version de 55 pouces. Quelques mois après sa sortie, elle est à un tarif bien plus raisonnable puisqu'il est possible de l'acheter à moins de 600 euros sur Rue du Commerce.

Elle est plus précisément à 589 € au lieu de 999 € habituellement, ce qui représente une réduction de 40%, soit 400 € d'économie. Si ses 55 pouces sont trop petits pour vous, la version de 65 pouces est aussi en promotion à 799 € au lieu de 1290 € au lancement. Cela représente une réduction de 38%, soit près de 500 € d'économie. Ce n'est clairement pas mal.

Les caractéristiques de la TV Samsung QLED Q60C 4K

C'est le modèle d’entrée de gamme des TV Samsung QLED de 2023. C'est un bon téléviseur pour ceux qui recherchent une expérience visuelle de qualité pour un prix raisonnable sachant que les TV QLED Samsung de 2023 se trouvent entre 1000 € et plus de 1500 € en 55 pouces.

Ce téléviseur utilise un rétroéclairage Dual LED et est compatible HDR10+. Le traitement des images et notamment la mise à l'échelle 4K est assuré par la puce Quantum Processor Lite 4K. Sa fréquence de rafraichissement est de 50 Hz. Pas de port HDMI 2.1 donc.

Enfin, pour ce qui est de la partie sonore, la TV Samsung QLED Q60C dispose de deux enceintes qui délivrent une puissance totale de 20W. Mais grâce à la fonctionnalité Q-Symphony, il est possible d'associer le son du téléviseur avec une barre de son Samsung pour rehausser le rendu des haut-parleurs.