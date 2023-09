Excellent prix pour cette TV TCL 55″ 4K QLED (Google TV, HDR Pro, HDMI 2.1)

Superbe offre à saisir sur un téléviseur de 55 pouces chez Rakuten ! Au cours d'une durée limitée, la TV 55″ TCL 55C645 avec Google TV revient à moins de 400 euros grâce à un coupon de réduction et à une offre de remboursement.

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby 2023 sera donné dans quelques heures et Rakuten en profite pour offrir à ses clients 50 euros pour toute commande de 499 euros minimum avec le coupon TV50, sur la catégorie de produits “TV et vidéoprojecteurs”. Ainsi, jusqu'au mardi 12 septembre 2023, la TV 55″ TCL 55C645 4K QLED proposée par la boutique officielle Boulanger est à 499 euros au lieu de 599 euros.

Pour information, la livraison du téléviseur est gratuite en magasin Boulanger ou à domicile et l'achat donne droit à 2 495 Rakuten Points (soit 24,95 euros de réduction lors d'une prochaine commande). De plus, le téléviseur en question est éligible à une offre de remboursement de 100 euros (voir conditions). En prenant en compte l'ODR, la TV signée TCL est au prix de revient de 399 euros.

Compatible avec le système Google TV et les assistants vocaux, la TV TCL 55C645 de 55 pouces dispose d'une diagonale de 139 cm, d'une résolution Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels, d'une dalle de 50 Hz, de la technologie HDR Pro, d'un système audio 2.0 de 20 W RMS, du Wifi et du Bluetooth. Quant à la connectique, on retrouve trois ports HDMI 2.1, un port USB, une entrée antenne hertzienne, une entrée satellite, un port Ethernet et un slot PCMCIA.