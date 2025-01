Prix canon sur le Galaxy A35 : -20% et des accessoires bradés chez la Fnac !

Découvrez l’offre incroyable de la Fnac qui pourrait bien révolutionner votre hiver : un smartphone Samsung à prix cassé et des accessoires à prix choc. Une opportunité exclusive à ne surtout pas manquer, mais dépêchez-vous !

Profiter de l'offre dès maintenant

Vous rêvez d’un smartphone performant sans casser votre tirelire ? A quelques jours de la sortie du Galaxy S25, la Fnac met à l'honneur le Samsung Galaxy A35 avec une réduction de -20%. Affiché initialement à 401€, il est disponible au prix exceptionnel de 321€, soit une économie de 80€ ! Une occasion parfaite pour profiter d’un appareil polyvalent, avec un excellent rapport qualité-prix, capable de répondre aux besoins quotidiens tout en offrant une expérience utilisateur fluide et agréable.

Une offre sur les accessoires Wefix pour encore plus d’économies

La Fnac va plus loin en proposant une autre offre très intéressante pour compléter votre achat. Du 1er décembre 2024 au 31 janvier 2025, pour l’achat simultané d’un smartphone et d’au moins deux accessoires de la marque WEFIX ou WEFIX PRO (hors films XForce), bénéficiez de 30% de remise sur ces accessoires. L’offre est appliquée automatiquement dans votre panier dès l’ajout du smartphone et des accessoires éligibles.

Parmi les accessoires phares, retrouvez le chargeur secteur USB Type C Wefix 20 W pour une recharge rapide et efficace, ou encore le pack chargeur voiture double USB-A avec câble Lightning 1m, idéal pour vos déplacements. Protégez votre appareil avec la coque en silicone WeFix compatible MagSafe pour iPhone ou optez pour l’adaptateur USB Type C vers Jack 3,5 mm, parfait pour les amateurs de musique. Les oreillettes Bluetooth Wefix offrent également une liberté sans fil, tandis que le chargeur secteur Wefix Pro GaN 45 W double USB-C garantit une charge optimale grâce à sa technologie avancée.

Samsung Galaxy A35 : Une performance haut de gamme à prix réduit

Le Samsung Galaxy A35 est un smartphone polyvalent, parfait pour le quotidien et conçu pour offrir une expérience premium à prix abordable. Son écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une fréquence de 120 Hz garantit une fluidité exceptionnelle et des couleurs éclatantes, même en plein soleil grâce à une luminosité maximale de 1000 nits.

Côté photographie, profitez de son triple capteur 50 MP avec stabilisation optique pour des photos détaillées et stables, même en mouvement. Le mode selfie, équipé d’un capteur 13 MP, permet des portraits nets et lumineux.

Résistant à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP67, ce modèle est conçu pour vous suivre partout. Sa batterie de 5000 mAh assure jusqu’à deux jours d’autonomie, avec une recharge rapide de 25 W pour repartir rapidement.

Avec 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To, Android 14, et une performance assurée par le processeur Exynos 1380, le Galaxy A35 allie puissance et praticité. Une véritable opportunité à saisir !

Comment profiter de ces offres ?

Rendez-vous sur le site de la Fnac ou dans l’un de leurs magasins. Ajoutez le Samsung Galaxy A35 à votre panier pour profiter de la remise immédiate. Sélectionnez deux accessoires Wefix ou Wefix Pro parmi la sélection pour activer l’offre à -30 %.

Profiter de l'offre vite

Ne laissez pas passer cette opportunité de commencer l'année avec un équipement de qualité à prix réduit. Que vous soyez à la recherche d’un nouveau smartphone ou d’accessoires, la Fnac vous accompagne avec des promotions alléchantes pour les soldes d’hiver 2025. Foncez avant qu’il ne soit trop tard !