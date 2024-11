Avant-Premières Black Friday : la Fnac casse déjà le prix du Samsung Galaxy A35 avec un bracelet Galaxy Fit3 !

Profitez des avant-premières Black Friday à la Fnac avec une offre incontournable : le pack Samsung Galaxy A35 et Galaxy Fit3 à prix réduit, idéal pour combiner technologie et bien-être !

Profiter de l'offre dès maintenant

Les avant-premières Black Friday sont lancées à la Fnac, et cette année encore, les offres sur les smartphones et objets connectés attirent tous les regards. Parmi elles, un pack immanquable : le Samsung Galaxy A35 5G en coloris bleu nuit, accompagné du bracelet connecté Galaxy Fit3, à seulement 351€ au lieu de 471€, soit une réduction de 25 %.

Une opportunité à saisir pour ceux qui recherchent un smartphone polyvalent et performant, parfait pour un usage quotidien, avec en prime un suivi de santé grâce au Galaxy Fit3 !

Le Galaxy A35 : un compagnon de vie robuste et endurant

Le Galaxy A35 propose un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement ultra fluide de 120 Hz, idéal pour une expérience visuelle immersive. Avec son triple capteur photo (50 MP, ultra grand-angle de 8 MP et macro de 5 MP) et un mode selfie de 13 MP, il capture des photos nettes et détaillées sous tous les angles, même en mouvement.

Côté performance, le Galaxy A35 offre une autonomie de 2 jours grâce à sa batterie de 5000 mAh, ainsi qu’une charge rapide 25 W pour rester opérationnel en toutes circonstances. Il est résistant à l’eau et à la poussière avec sa certification IP67, parfait pour une utilisation quotidienne sans contrainte.

Découvrir le Pack à prix mini

Galaxy Fit3 : votre allié bien-être au quotidien

Le Galaxy Fit3, inclus dans ce pack, est un bracelet connecté qui permet de suivre votre activité physique et votre bien-être au quotidien. Avec ses fonctions de suivi de fréquence cardiaque, de surveillance du sommeil et de comptage des pas, il est le compagnon idéal pour prendre soin de vous sans effort. Léger et discret, il vous accompagne partout et se synchronise facilement avec votre Galaxy A35.

Finalement, précisons que cette offre sur le Galaxy A35 et le Galaxy Fit3 n’est qu’un avant-goût des promotions à venir dans le cadre des avant-premières Black Friday de la Fnac. Avec des remises allant jusqu'à -25 % sur les smartphones et objets connectés, c’est l’occasion parfaite pour anticiper vos achats de Noël ou renouveler votre équipement technologique.