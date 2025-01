Offre Exclu Fnac : 500€ de remise sur une TV Samsung, dépêchez-vous !

Les soldes d'hiver battent leur plein à la Fnac, et l'occasion de faire une excellente affaire est là ! Profitez de 500€ de remise sur la TV Samsung Neo QLED 4K, et bénéficiez de -20% sur le support TV. Vite, les stocks s’épuisent !

Découvrir l'offre dès maintenant

La période des soldes d’hiver est enfin arrivée, et la Fnac frappe fort avec une promotion qui va en ravir plus d’un, surtout les passionnés de technologie. Pendant quelques jours seulement, la TV Neo QLED Samsung TQ55QN90D 140 cm 4K Smart TV 2024 en Noir Titane est proposée à un prix sensationnel de 899,99€, soit une remise de 500€ par rapport à son prix habituel de 1399,99€. Attention, les stocks sont limités, alors ne perdez pas de temps !

Une technologie de pointe à prix réduit

Cette TV Samsung vous garantit une expérience visuelle et sonore époustouflante grâce à ses nombreuses innovations :

NQ4 AI Gen 2 Processor – Ce processeur intelligent ajuste chaque détail pour offrir une qualité d’image exceptionnelle, que ce soit dans les zones sombres ou lumineuses.

– Ce processeur intelligent ajuste chaque détail pour offrir une qualité d’image exceptionnelle, que ce soit dans les zones sombres ou lumineuses. Quantum Mini LED – Bénéficiez d’une luminosité éclatante et d’un contraste impressionnant.

– Bénéficiez d’une luminosité éclatante et d’un contraste impressionnant. Motion Xcelerator 144Hz : Profitez d’images ultra fluides en 4K 144Hz pour une immersion totale.

: Profitez d’images ultra fluides en 4K 144Hz pour une immersion totale. Smart TV Tizen – Retrouvez toutes vos applications de streaming favorites comme Netflix, Disney+ et Prime Video, réunies au même endroit.

– Retrouvez toutes vos applications de streaming favorites comme Netflix, Disney+ et Prime Video, réunies au même endroit. Samsung Gaming Hub – Accédez à des milliers de jeux en streaming, avec ou sans console, tout ça avec une simple manette Bluetooth.

– Accédez à des milliers de jeux en streaming, avec ou sans console, tout ça avec une simple manette Bluetooth. Samsung TV Plus – Regardez gratuitement plus de 120 chaînes thématiques, allant du sport aux documentaires, en passant par le cinéma et les séries.

Ce téléviseur n’est pas seulement un écran, c’est un véritable centre de divertissement qui s’intègre parfaitement dans votre quotidien.

Une offre complémentaire : -20% sur les supports TV

Et ce n’est pas tout ! Pour tout achat de cette TV (hors modèles Samsung The Serif) et d’un support TV en même temps, vous bénéficiez de 20% de réduction immédiate sur le support. La remise s’applique directement dans votre panier dès l’ajout des deux produits. Une occasion idéale pour équiper votre salon d’un setup digne d’une salle de cinéma.

Conditions : Offre valable du 1er au 31 janvier 2025, dans la limite des stocks disponibles, uniquement pour les produits expédiés et vendus par Fnac.com (hors Marketplace). Non cumulable avec d’autres promotions en cours.

Ne manquez pas cette occasion unique d’améliorer votre expérience télévisuelle. Les soldes d’hiver sont le moment idéal pour investir dans la technologie de pointe à prix cassé. Mais attention, ces offres exceptionnelles ne dureront pas longtemps et les stocks peuvent fondre rapidement ! Rendez-vous sur Fnac.com dès maintenant pour profiter de cette promotion incroyable.