Prix canon sur ce pack Xbox Series S + écran PC Gamer 27″ MSI Optix

Envie de vous équiper de la Xbox Series S ? Le site de commerce en ligne Cdiscount propose en ce moment un pack incluant la console de Microsoft ainsi qu'un écran PC Gamer MSI Optix G27CQ4 pour 479,99 €. Un bon plan pour les adeptes de jeux vidéo, à ne rater sous aucun prétexte !

Après le bon plan sur la Xbox Series S avec FIFA 22 offert, place cette fois-ci à un combo console + écran gaming. Toujours du coté de Cdiscount, la console 100% digitale de Microsoft est vendue dans un pack comprenant l'écran PC Gamer MSI Optix G27CQ4. Le tout est proposé à 479,99 €. Cela vaut plutôt le coup sachant que l'écran seul est habituellement vendu 379,99 €. Grâce à ce bon plan, c'est comme si la Xbox Series S revenait à 200 € et l'écran à 280 €. Au final, cela représente une réduction de 200 €.

Concernant l'écran PC Gamer MSI Optix G27CQ4, ce dernier est doté d'une dalle VA de 27 pouces avec résolution WQHD (2560 x 1440 pixels). La technologie VA a l'avantage de proposer des couleurs riches et nuancées avec des angles de vision larges. On retrouve un taux de contraste élevé de 3000:1 (typique) et 100 000 000:1 (dynamique). Il est en outre équipé de la technologie AMD FreeSync et offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Conçu pour le jeu il arbore un design sobre mais efficace, avec un cadre fin. Son temps de réponse est de 1 ms et le confort oculaire est optimisé grâce à notamment les technologies Anti-Flicker et Less Blue Light qu'il embarque. Coté connectique, on retrouve deux ports HDMI 2.0, auquel vous pouvez relier la Xbox Series S ainsi qu'un connecteur DisplayPort.

Dévoilée à la rentrée 2020, la Xbox Series S est une console next-gen 100% Digitale qui dispose d'une résolution interne 1080p HDR et d'un disque SSD de 512 Go. La console permet un rendu encore plus fluide et dynamique allant jusqu’à 120 images par seconde (compatible Fortnite, Call of Duty : Warzone, Rocket League etc).