Test Huawei MateBook X Pro 2024 : fin, léger, puissant, ergonomique, il a tout pour lui

Avec cette édition 2024 du MateBook X Pro, Huawei a une ambition claire : vendre le meilleur ultra-portable. Pour cela, la firme chinoise a décidé de mettre tous les curseurs à fond. Le MateBook X Pro 2024 est l'ordinateur le plus fin du marché, le plus léger, celui avec le processeur le plus puissant, la plus grande autonomie et l’écran OLED le plus impressionnant. La promesse est immense, mais est-elle tenue ?

Le meilleur ultra-portable du marché. Voici ce que cherche à être le MateBook X Pro de Huawei. Succédant à l’édition 2022, cette version 2024 veut frapper fort, très fort. Techniquement, d’abord, avec un écran OLED 3,5K et un processeur Intel Core Ultra 7 ou 9.

Plus que ça, le MateBook X Pro mise sur une portabilité extrême, notamment avec sa finesse de 1,3 cm, mais surtout son poids de 980 grammes ! Si ce n’est pas le premier ultra-portable à passer sous la barre du kilo, c’est en revanche le seul à le faire avec un CPU Intel Ultra 9. Un petit exploit qui pose tout de même quelques questions sur la chauffe et le bruit. Nous allons le passer sur le grill pour voir ce qu’il en est.

Le MateBook X Pro 2024 tient-il toutes ses promesses ? Arrive-t-il à surpasser la concurrence, à être l’ultra-portable ultime ? C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Prix, disponibilité et fiche technique

Le MateBook X Pro est d’ores et déjà disponible en France sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Il est commercialisé en deux versions :

Intel Core Ultra 7, 16 Go de RAM, 1 To, argenté ou noir : 1999 euros

Intel Core Ultra 9, 32 Go de RAM, 2 To, gris bleu : 2499 euros

Les prix sont élevés, mais ce n’est pas vraiment un défaut s’ils sont justifiés par la fiche technique et l’ingénierie. Pour ceux qui ne veulent pas mettre autant dans un ultra-portable (ce qui se comprend), Huawei propose également le MateBook 14, moins clinquant, à partir de 1099 euros.

Huawei MateBook X Pro 2024 Ecran OLED tactile de 14,2 pouces

3120 x 2080 pixels

120 Hz Dimensions 31 x 22 x 1,35 cm Poids 980 kg CPU Intel Core Ultra 7 155H

Intel Core Ultra 9 185H GPU Intel Arc RAM 16 ou 32 Go Stockage 1 ou 2 To Connectique - 3 x Thunderbolt 4

Prix 1999 euros

2499 euros

Avant d’entrer dans le vif du sujet, signalons que nous testons ici la version la plus onéreuse du produit, donc celle à 2499 euros. Si ce que nous allons dire sur la puissance du processeur n’est valable que pour ce modèle, le reste peut s’appliquer à la gamme entière.

Le design, la grande réussite du MateBook X Pro

Le MateBook X Pro 2024 est doté d’un châssis en aluminium à la texture douce sous les doigts qui rappelle quelque peu le sandstone des téléphones OnePlus. Cela lui donne une certaine allure et même si on sent toujours l’inspiration Apple dans les grandes lignes, la marque dispose maintenant de sa propre personnalité. Mais la vraie force du PC, c’est bien son poids plume. 980 grammes, ce n’est rien !

Ce n’est pas le premier PC 14 pouces à passer sous la barre du kilogramme (cet honneur revient à l’Acer Swift 5 de 2019), mais la sensation procurée par une telle légèreté impressionne toujours. De fait, le MateBook X Pro se montre ultra-mobile. Il peut par exemple se trimballer dans un open space avec deux doigts et sans effort. Un tel poids appelle à un transport quotidien dans un sac à dos ou une sacoche. A cela, il faut ajouter un chargeur d’à peine 300 grammes. Nous l’avons pris partout avec nous pendant notre semaine de test, et nous avons plusieurs fois cru que nous l’avions oublié tant il ne pesait rien dans notre besace.

En plus de sa légèreté, le MateBook X Pro a aussi sa finesse à faire valoir, puisqu’il ne fait que 1,3 cm d’épaisseur une fois fermé. Si c’est intéressant pour la mobilité, ça a pour conséquence de réduire drastiquement la connectique. Le bébé de Huawei compte ainsi trois ports Thunderbolt 4… et c’est tout !

Ce n’est pas un défaut en soi, mais cela pourrait être un frein pour des acheteurs potentiels qui cherchent une certaine flexibilité. C’est pénible au bureau quand on cherche à brancher un écran supplémentaire ou une clé USB. Pour compenser, Huawei fournit un adaptateur USB Type-C vers USB Type-A dans le carton. Mais un HUB externe sera obligatoire pour beaucoup d'usages.

Le capot arrière mise sur une simplicité absolue, avec seulement un HUAWEI gravé dans le métal. La surface granuleuse du châssis a l’avantage de ne pas attirer les traces de doigt, ni même les micro-rayures. Cependant, pour ce tarif, nous aurions apprécié une pochette de protection fournie dans le carton. Dommage.

Le clavier du MateBook X Pro est une réussite éclatante. Nous avons des touches disposant quasiment de la même couleur que le châssis et rétroéclairées (en blanc) sur trois niveaux, ce qui offre un visuel assez attrayant, mais pas seulement. Course courte, résistance présente, rebond appréciable, il offre une frappe extrêmement agréable, et nous tapons d’ailleurs ce présent test avec. Seul bémol : une touche entrée qui aurait gagné à être sur deux rangées au lieu d’une, mais rien de rédhibitoire.

Précisons une donnée importante : notre exemplaire de test est équipé d’un clavier QWERTY, mais le PC sera évidemment disponible en France en AZERTY.

On note toujours la présence de touches de fonction à double emploi (activables via le bouton Fn) bien pratiques. Pendant plusieurs années, Huawei a eu pour habitude de cacher sa webcam dans l’une d’elle. Une idée de design intelligente sur le papier, mais peu convaincante en pratique, l’utilisateur étant filmé dans une contre-plongée peu flatteuse.

La marque a changé son fusil d’épaule, puisque la caméra IR est maintenant située au-dessus de l’écran et se désactive via un bouton coulissant sur la tranche droite. C’est bien mieux, d’autant plus qu’elle peut maintenant être utilisée pour la reconnaissance faciale via Windows Hello.

Le trackpad, pour sa part, est du même niveau que le clavier, répondant au doigt et à l’œil aux sollicitations de l’utilisateur. On apprécie le clic mécanique, tout en douceur et la position centrée du verre, qui ne gêne nullement lors de la frappe. Huawei a intégré le Free Touch dans son trackpad, micro-logiciel qui permet de prendre un screenchot en tapant deux fois avec une phalange ou de régler la luminosité ou le volume via un glissement de doigt sur le côté. Le tout est accompagné d’un retour haptique aussi utile que discret. Nous avions connu un Free Touch capricieux dans la version précédente, mais les soucis ont heureusement été corrigés. Un ajout sympathique, qui contribue au confort quotidien et qui montre que Huawei a pensé à tout.

On note la présence d’un capteur d’empreintes en haut à droite du clavier, qui sert également de bouton d’alimentation. Il peut servir pour déverrouiller son PC, en plus de la webcam IR. De fait, l’utilisateur a le choix pour protéger ses données, que ce soit pour déverrouiller sa session ou se connecter sur son navigateur. On aime.

Terminons avec l’écran. Huawei a choisi une dalle OLED de 14,2 pouces pour équiper son bébé. On apprécie particulièrement le ratio écran/façade qui grimpe presque à 90% ainsi que les angles arrondis qui contribuent à l’allure globale du produit. Cela lui donne un air chic très agréable, mais ce n’est pas sa seule qualité, nous allons le voir dans la partie suivante.

En résumé, Huawei réussit un vrai tour de force avec son MateBook X Pro 2024. Il ne s’agit pas seulement d’un ordinateur fin et léger, mais aussi d’un petit bijou de design et d’ergonomie. Un produit diablement plaisant à utiliser et à transporter. Bref, c’est une réussite. Reste maintenant à voir s’il tient la route au niveau de la technique.

Un écran parfaitement calibré

Le MateBook X Pro est équipé d’une dalle OLED de 14,2 pouces d’une définition de 3120 x 2080 pixels. On peut mettre en avant trois particularités : tout d’abord, l’écran adopte un taux de rafraîchissement dynamique entre 60 et 120 Hz. Ensuite, il est tactile, un ajout quelque peu inutile sur ce format : l’écran s’incline à 170 degrés « seulement » et le PC ne peut donc pas s’utiliser comme une tablette. Enfin, il adopte un ratio en 3 :2, habituel pour les MateBook et adapté à la bureautique.

L’avantage principal de l’OLED par rapport au LCD classique, c’est le contraste infini. Le MateBook X Pro ne fait pas exception à la règle. Il offre des noirs profond (pixel éteint) ainsi que des blancs éclatants. Idéal pour regarder une série ou jouer. Il n’y a pas à dire, cette technologie apporte une vraie plus-value à nos ordinateurs. Sa présence sur le PC premium de Huawei sonne comme une évidence.

Mais l’un des inconvénients de cette technologie, c’est le manque de luminosité de la dalle. Pour le coup, la firme chinoise se débrouille bien, puisque selon nos mesures effectuées à la sonde, l’écran atteint les 700 cd/m² au maximum. C’est excellent ! Cela permet à l’utilisateur de travailler dehors, même par jour de grand soleil, tout en gardant une bonne lisibilité. Cela est aidé par un traitement des reflets efficace. Un atout majeur pour un produit amené à être transporté partout. Nous-mêmes, nous n’avons connu aucune difficulté alors qu’on écrivait ce test à la terrasse d’un café.

Huawei propose deux profils d’écran via son panneau de contrôle. En activant les couleurs Pro (ce qui est fait par défaut), nous obtenons un Delta E moyen à 2 (en-dessous de 3 étant bon), ce qui est synonyme de couleurs fidèles. La température des couleurs est elle à 6500K, soit tout bonnement parfaite (norme vidéo). L’écran ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. En désactivant le mode Pro, on atteint un Delta E toujours excellent à 2,7 (les rouges, verts et bleus sont un peu fluos pour donner du peps à l’image) et une température à 6300K. Enfin, le mode confort des yeux baisse lui drastiquement la température (5600K) pour réduire la fatigue visuelle, idéal pour une utilisation nocturne.

Bref, dans les deux cas, c’est nickel chrome. Huawei a soigné sa copie en proposant non seulement un bon calibrage, mais une dalle de qualité avec une bonne luminosité. Rien à reprocher.

Rien à reprocher non plus du côté de l’audio. Les hauts-parleurs sont situés de part et d’autre du clavier, un emplacement judicieux pour diriger le son vers l’utilisateur. Le son, justement, se montre puissant et équilibré. On peut signaler une petite distorsion à haut volume, mais rien de dramatique. Concrètement, il n’est pas aberrant d’utiliser les hauts-parleurs du Matebook pour regarder un film. Si on prend en compte le format très réduit du châssis, c’est presque de la magie noire.

Un PC à la puissance maîtrisée

Notre MateBook X Pro dispose d’un processeur Intel Core Ultra 9 185H épaulé par 32 Go de RAM. Coté stockage, Huawei a fait le choix d’un SSD de 2 To pour ce modèle à 2499 euros. Sur le papier, nous avons quelque chose de costaud. De très costaud, même.

Cela se confirme lors de nos benchmarks (effectués en mode Performance), où le MateBook X Pro atteint des scores excellents. Il y a tout de même un léger bridage obligatoire pour un châssis aussi fin, mais il reste au-dessus des ultra-portables avec Ultra 7 qui sont passés dans nos colonnes (comme l‘Asus Vivobook S14). A l’heure actuelle, le PC de Huawei est l’ordinateur de sa catégorie le plus puissant du marché et il peut sans souci faire tourner des logiciels gourmands comme pour du montage photo ou du traitement de données.

Le GPU qui l’accompagne, l’Intel Arc, est synonyme de bond de géant par rapport à l’ancienne génération. Couplé à un tel processeur, il permet de faire tourner de gros jeux dans de bonnes conditions. En graphismes « Haut », Red Dead 2 tourne à 35 images par secondes en 1080p, même chose pour Baldur’s Gate 3. Des jeux moins exigeants, comme Zau ou encore World of Warcraft, atteignent les 60 images par seconde. Il est même possible d’en profiter sereinement (graphismes moyens, 50 FPS) en définition native. Le MateBook X Pro n’est pas un PC de jeu, loin de là, mais il permet de s’amuser entre deux sessions de travail.

La puissance, c’est bien, autant faut-il qu’elle soit maîtrisée. Sur ce point, le MateBook X Pro est toujours sur le fil, mais il ne bascule jamais du mauvais côté. Lorsqu’il est mis à l’épreuve, on mesure une nuisance sonore à 43 décibels. Pour un ultra-portable, c’est élevé. En plein travail, nous entendons les ventilateurs qui, s’ils ne sont pas assourdissants, sont bien audibles. Un sacrifice nécessaire, mais qui n’handicape pas l’usage. En effet, les situations de « stress » sont en réalité assez rares ; le bruit continu n’est pas strident et s’oublie vite.

L’air frais est aspiré par deux fentes situées sur les tranches et expulsé via la charnière. Sur le châssis, nous avons mesuré une pointe à 51 degrés entre le clavier et l’écran. C’est presque autant qu’un PC de jeu ! Cependant, elle est parfaitement contenue et ne gêne en rien l’utilisateur : on pense à l’endroit où sont posées les paumes lors de l’écriture. Une grande puissance parfaitement maîtrisée. Un exemple à suivre.

Une autonomie au top

Concernant l’autonomie, les processeurs Intel Ultra ont aussi fait beaucoup de bien au marché. L « IA » permet en effet de gérer la consommation au fil du temps. Couplé à une batterie de 70 Wh, le MateBook X Pro propose une excellente autonomie. Lors de nos tests vidéo en streaming (écran à 200cd/m²), il tient 13 heures avant de s’éteindre. Nous l’avons aussi utilisé de manière plus classique pour une journée de travail bureautique, et nous avons mesuré 15 heures d’utilisation avant d’arriver à 0%. C’est excellent ! Cela permet de prendre son PC avec soi le matin tout en laissant le chargeur à la maison.

Le chargeur, justement, offre une puissance de 90 Watts. Pour réalimenter son MateBook de 0 à 100%, il faut une heure et vingt minutes selon notre chrono. Encore une fois, c’est excellent ! Bref, niveau autonomie et charge, le PC de Huawei tient toutes ses promesses. Du très beau boulot.

Une partie logicielle heureusement discrète

Le MateBook X Pro est équipé de Windows 11. Huawei a pris soin de préinstaller sa suite PC Manager, qu’il est tout à fait possible de supprimer apostériori. Il s’agit d’un logiciel qui n’est pas vraiment utile au bon fonctionnement de la machine, mais qui apporte deux ou trois petites choses sympathiques.

Nous avons ainsi le traditionnel HUB qui permet de mettre à jour son PC ou de changer de profil de performance, mais aussi un panneau de contrôle qui, pour le coup, se montre pratique pour la navigation. Il s’agit d’une fenêtre sur la droite du bureau qui permet à la volée de changer de profil de couleur, de faire des captures d’écran ou encore de régler les différents aspects de la webcam. Malin. Un volet de notifications, qui donne accès aux derniers logiciels utilisés ou aux actualités, est aussi présent. Ce dernier n’a toutefois pas beaucoup d’intérêt, puisqu’il fait doublon avec celui de Windows 11.

Huawei propose son traditionnel Super Device, service de partage de données pas vraiment utile si vous n’avez pas de téléphone de la marque. On note aussi quelques micrologiciels, comme Freetouch, qui ajoute les contrôles de la luminosité et du volume sur le trackpad. Bref, Huawei apporte sa petite touche à Windows 11, tout en prenant garde à ne pas rester trop envahissant. On apprécie.

Alors, on achète ?

Il est temps de conclure ce test par la traditionnelle question qui tue : alors, on achète ? Le MateBook X Pro 2024 est incontestablement l’un des meilleurs ultra-portables du marché, voire le meilleur. Techniquement impeccable, confortable, ultra léger, il a tout pour lui. Faut-il se ruer dessus pour autant ? Pas si vite…

Le MateBook X Pro est un produit vitrine, l’égérie de Huawei, l’étendard de son savoir-faire. De fait, la firme chinoise ne s’est imposée aucune limite en termes de prix. Faut-il payer un ultra-portable, aussi bon soit-il, 2000 euros ou plus ? Une vaste question qui inclut confort, design, mais aussi prestige. Nous ne sommes plus face à une machine de travail, mais bien face à un objet statutaire.

Huawei propose une alternative intéressante avec le Huawei MateBook 14. Même si ce dernier est un poil plus lourd, moins puissant (Ultra 5 ou 7) et doté de finitions moins clinquantes, il propose une expérience d’ultra portable haut de gamme pour 1000 euros de moins. Du coup, à qui s’adresse ce MateBook X Pro 2024 ? A ceux qui veulent le meilleur, le top du top des ultra-portables et qui ne craignent pas de casser leur tirelire. Si vous êtes prêt à y mettre le prix, vous en aurez largement pour votre argent tant le résultat final est maîtrisé.