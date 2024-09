Le MagicBook Art 14 est le nouveau PC de Honor, et c’est un poids plume

Honor a présenté ses nouveaux produits à l’occasion de l’IFA. Parmi eux, le MagicBook Art 14, un ultra-portable qui a la particularité de peser moins d’un kilo. On peut aussi évoquer la tablette MagicPad 2, qui elle aussi mise sur son poids plume.

Honor est présent à Berlin pour le salon de l’IFA. La marque chinoise en a profité pour dévoiler tout un tas de produit. Parmi eux, deux retiennent particulièrement l’attention. Le PC MagicBook Art 14 ainsi que la tablette Android MagicPad 2.

Le MagicBook Art 14 est un ultra-portable qui met le paquet sur la mobilité puisqu’il pèse un kilo sur la balance et ne fait que 10mm d’épaisseur. Par bien des aspects, il rappelle le dernier MateBook 14 de Huawei, que ce soit dans son gabarit, dans ses specs ou dans son châssis en magnésium satiné.

Il dispose d’un écran OLED tactile de 14,6 pouces en 3K qui promet un ratio écran/façade à 97%. A l’intérieur, on trouve un processeur Intel Core Ultra 7 155H (pas Lunar Lake) ainsi qu’une batterie de 60 Wh. Côté connectique, on trouve deux ports Thunderbolt 4, un USB-C, un USB-A et un port HDMI. Pour le moment, le MagicBook Art 14 n’a pas de prix ni de date de sortie, mais on sait qu’il sera disponible en gris, vert et blanc.

Honor présente sa nouvelle tablette haut de gamme

La MagicPad2 d’Honor est une nouvelle tablette haut de gamme qui mise également sur son poids, puisqu’elle fait 555 grammes. Elle est dotée d’un écran OLED de 12,3 pouces avec un taux de rafraîchissement calé à 144 Hz. Idéal pour les quelques jeux compatibles sur Android.

A l’intérieur, on trouve un SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ainsi qu’une batterie de 10 050 mAh compatible avec la recharge rapide de 65 Watts. Du grand classique pour une tablette qui vise le marché du haut de gamme. Côté logiciel, on retrouve Android 14 avec la surcouche maison du constructeur, à savoir Magic OS 8.0.

Elle sera disponible en deux coloris, blanc et vert, à partir de 599 euros. Le clavier bluetooth ne sera pas vendu avec, mais séparément.