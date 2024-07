Depuis qu’Apple a choisi d’équiper ses iPad haut de gamme avec des processeurs de Macbook, une question revient régulièrement. A taille d’affichage identique, un iPad peut-il remplacer un ordinateur portable ? Il suffit d’ajouter un clavier et un trackpad pour retrouver un outil de travail proche d’un Macbook… en plus léger et tactile. Nous avons testé l’iPad Air 2024 et l’avons comparé à un Macbook. Voici notre avis complet.

Avril 2021. A l’occasion d’une keynote diffusée sur Internet, Apple dévoile la troisième génération de l’iPad Pro. Cette tablette se décline en deux versions : 11 pouces et 13 pouces. Et à l’intérieur, nous retrouvons l’Apple M1, le processeur ARM révolutionnaire qui a remplacé les Core i d’Intel dans les Macbook. Avec cette plate-forme surpuissante, la tablette devenait un formidable outil pour les professionnels de l’image (graphiste, vidéaste, photographe).

Trois ans plus tard, l’iPad Pro continue de profiter des SoC des ordinateurs d’Apple. L’iPad Pro 2024 est même la première plate-forme à intégrer le tout nouveau processeur M4. Notre test est sans appel : cette tablette a beau être excessivement chère, elle n’a aucun équivalent. Si votre budget est trop serré pour cette ardoise, Apple a également renouvelé l’iPad Air qui fonctionne cette année avec le processeur M2 que vous retrouvez dans les Macbook Air 13 pouces.

Ce qui a évidemment amené la rédaction de Phonandroid à poser la question en titre : Si vous avez le même SoC dans l’iPad Air de 2024 et le Macbook Air de 2023, le premier ne peut-il pas remplacer l’autre ? Une interrogation d’autant plus légitime que, cette année, Apple n’a pas lancé qu’un iPad Air 11 pouces, mais aussi un iPad Air 13 pouces. Et c’est justement cette version dont nous vous proposons le test ici.

Prix et disponibilité

L’iPad Air 2024 est commercialisé à partir de 719 euros en version 11 pouces et 969 euros en version 13 pouces. Comptez 130 euros pour passer de 128 Go à 256 Go de stockage, 360 euros pour passer à 512 To de stockage et 630 euros pour passer à 1 To de stockage. L’option cellulaire coûte toujours 160 euros. La version la plus onéreuse de l’iPad Air 2024 coûte 1519 euros en version 11 pouces et 1769 euros pour la version 13 pouces.

Vous pouvez toujours compléter votre expérience avec plusieurs accessoires. Le Magic Keyboard à 349 euros en version 11 pouces et 399 euros en version 13 pouces. L’Apple Pencil Pro à 149 euros. Et l’Apple Pencil USB-C à 89 euros. Pour disposer d’une configuration équivalente à un Macbook, il faut au moins un clavier (avec trackpad intégré). Le prix de l’iPad Air 2024 s’échelonne alors de 1068 euros (version 11 pouces, WiFi, 128 Go) à 2118 euros (version 13 pouces, WiFi+4G, 1 To).

Faisons quelques comparaisons. D’abord avec l’iPad Pro 2024 que nous avons testé. Il vaut deux fois plus cher : de 1219 euros à 2809 euros en version 11 pouces et de 1569 euros à 3159 euros en version 13 pouces. Le Macbook Air 13 pouces démarre à 1199 euros en version M2 et 1299 euros en version M3. Le Macbook Pro 14 pouces M3 est proposé à partir de 1999 euros.

Sachant que le volume de stockage minimum du Macbook Air M2 est de 256 Go, il faut donc comparer les prix sur des configurations équivalentes. Nous obtenons donc :

1199 euros pour le MacBook Air M2 13 pouces avec 256 Go de stockage

pour le MacBook Air M2 13 pouces avec 256 Go de stockage 1498 euros pour un iPad Air M2 13 pouces avec 256 Go et son Magic Keyboard (ou 1099 euros sans le clavier).

L’iPad Air M2 est donc plus cher que le Macbook Air M2. Il existe une autre solution pour ajouter un clavier et un trackpad à la tablette : un Magic Keyboard Bluetooth et un Magic Trackpad Bluetooth. Coût de l’ensemble : 264 euros minimum. L’iPad Air M2 se décline en quatre coloris : gris stellaire, mauve, bleu et « lumière stellaire » (notre version de test). Dans la boîte, outre la tablette, vous retrouvez un câble USB-C vers USB-C tressé de très bonne qualité. Pas de chargeur, comme toujours chez Apple.

Design

Démarrons ce test avec l’ergonomie. Nous retrouvons le langage design des iPad Air de 2020 et 2022, mais également des iPad Pro depuis 2018. C’est un design qui largement fait ses preuves. En effet, les tranches sont droites pour donner plus d’espace pour les haut-parleurs. Les faces sont plates pour améliorer la visibilité de l’écran, mais aussi pour que la tablette soit posée bien à plat sur une table. Et cela prend tout son sens avec un stylet : quoi de mieux qu’une tablette ben stable pour écrire et dessiner ?

Nous retrouvons aussi la quasi totalité des éléments croisés dans l’iPad Pro 2024. D’abord sur les tranches. Les haut-parleurs pour un son stéréo que nous verrons en détail dans la partie audio. Le port USB-C qui remplace désormais le port Lightning abandonné dans la gamme Air depuis le modèle de 2020. Le connecteur magnétique pour l’Apple Pencil Pro. Le contrôle du volume dans un coin, à proximité du bouton de mise en marche, lequel cache un lecteur d’empreinte. Pas de Face ID ici, mais Touch ID dans une mouture qui est loin d’être la plus pratique.

Sur la face avant, des bordures qui pourraient être un peu plus fines. Le capteur FaceTime qui, comme sur l’iPad Pro 2024, a été déplacé pour être centré quand la tablette est à la verticale. Et à droite du capteur FaceTime, vous avez le micro principal. Sur la face arrière, le connecteur magnétique pour brancher le Magic Keyboard (et recharger la tablette par le biais de ce dernier). Et un petit module photo avec un seul objectif. Il est souligné d’un micro secondaire. Nous y reviendrons.

L’iPad Air M2 pèse 617 grammes. C’est un poids plume, évidemment. Notamment parmi les appareils qui proposent un écran de 13 pouces. En revanche, le poids augmente beaucoup si vous ajoutez le Magic Keyboard qui pèse 667 grammes. Soit un poids total de 1,28 kg pour l’ensemble. Le Macbook Air M2 pèse 1,24 kg, soit 40 grammes de moins que le combo iPad + clavier.

Il mesure 11,3 mm d’épaisseur, tandis que la tablette mesure 6,1 mm. Soit presque deux fois moins que le Macbook. C’est évidemment sans compter le Magic Keyboard. Petite remarque : l’iPad Pro M4 13 pouces est plus léger et plus fin… C’est peut-être lui aurait dû s’appeler iPad Air ! A l’usage, l’iPad Air 2024 peut se transformer en télé d’appoint ou en ordinateur portable, selon les situations et les besoins. L’écran tactile le rend aussi plus versatile. La maniabilité est très bonne, hormis le lecteur d’empreinte dont le positionnement vous oblige à utiliser un doigt de la main gauche.

Ecran

Restons en facade et étudions l’écran tactile. Une très grande dalle de quasiment 13 pouces (12,9 pouces moins les coins arrondis, précisément). C’est, pour rappel, la première fois qu’Apple propose cette taille dans la gamme Air. Nous ne boudons évidemment pas notre plaisir de profiter d’une telle surface pour profiter de tous les contenus : comics et manga, films et séries, livres et magazines, documents bureautiques ou encore jeux. La tablette se décline aussi en version 11 pouces, beaucoup plus classique. Dans les deux cas, le ratio est 4/3.

La définition de l’écran est proportionnelle. La version 11 pouces retrouve ses 2360 x 1640 pixels, tandis que la version 13 pouces intègre 2732 x 2048 pixels. Si la définition est proportionnelle, la résolution est identique : 264 pixels par pouce. Un chiffre qui n’a pas bougé depuis… l’iPad Air originel. Cependant, cette résolution est suffisante pour la plupart des usages proposés par cette tablette. Nous ne lui en voudrons pas.

La technologie d’affichage non plus n’a pas changé : contrairement à l’iPad Pro 2024, l’iPad Air continue de profiter d’une dalle IPS LCD « Liquid Retina ». C’est l’un des éléments qui justifient la différence de prix entre les deux modèles. Cela veut dire que le contraste n’est pas infini. Ici, le taux atteint 4500/1. La luminosité automatique maximale annoncée est de 500 nits pour la version 11 pouces et 600 nits pour la version 13 pouces. Nous avons mesuré une luminosité manuelle maximale de 515 nits. C’est déjà un bon chiffre qui permet à la tablette de rester lisible en extérieure.

Le taux de rafraichissement est fixe ici, à 60 Hz. Pas de 120 Hz encore dans la gamme Air. Enfin, la colorimétrie reste extrêmement soignée, comme toujours chez Apple. Sans le réglage True Tone, le Delta E moyen est de 1,1 seulement. Soit presque aussi bien que la dalle de l’iPad Pro. Et la température moyenne des couleurs est de 6619°, soit 119° au-dessus de la température idéale. L’iPad Air 2024 profite donc de l’une des meilleures dalles LCD du marché. Mais, est-ce vraiment une surprise ?

Interface

La tablette fonctionne bien évidemment avec iPadOS, système d’exploitation dérivé d’iOS pour les grands écrans. Si la majorité des menus sont identiques (écran d’accueil, volets de notification et de paramétrage rapide, menus réglages, etc.), il y a tout de même plusieurs changements, notamment au niveau de la gestion des fenêtres et des applications. Par défaut, le système se comporte comme iOS : une application affichée et la possibilité de passer d’une application à une autre comme sur un iPhone.

Mais vous pouvez aussi choisir Stage Manager, comme sur les Macbook. Vos applications ouvertes sont alors disponibles sur le côté de l’écran et vous pouvez affichez plusieurs fenêtres, lesquelles sont redimensionnables à loisir. En connectant un clavier et un trackpad, l’iPad Air se comporte pratiquement comme un Macbook, quelques gestes multi-touch et quelques raccourcis clavier étant différents. Cependant, il est très facile de retrouver ses marques, puisque les logiciels sont les mêmes : Safari, Mail, Photos, Pages, Number, Keynote, etc.

La grande majorité des applications quotidiennes de l’iPad et du MacBook sont proches, voire identiques. Depuis l’arrivée des processeurs Apple M, l’App Store du Mac contient également les applications natives de l’iPad et de l’iPhone. En revanche, le contraire n’est pas vrai : il existe encore des applications spécifiques au Macbook. Mais elles tendent à arriver progressivement sur iPad. La gestion des fichiers n’est en revanche, pas identique à celle de macOS : iPadOS ne dispose pas d’un bureau et les fichiers ne peuvent être sauvegardé sur l’écran d’accueil.

L’interface prend en charge les stylets tactiles, notamment les Apple Pencil. La tablette est compatible avec le Pencil USB-C et le Pencil Pro. Vous pouvez retrouver certains raccourcis du Pencil avec l’iPad Air, ainsi que dans certaines applications qui utilisent le stylet. Et la fonction de « survol avec Apple Pencil » est prise en charge ici, contrairement à l’iPad Air 2022.

Comme toujours, Apple assurera un long support technique pour l’iPad Air 2024. La firme ne précise pas le nombre d’années de ce support technique. Mais il est généralement supérieur à celui du marché. A titre d’exemple, l’iPad Air (2019) bénéficiera d’iPadOS 18 en septembre 2024. Soit 5 ans et demi après son lancement commercial.

Performances

Passons à l’intérieur de la bête. L’iPad Air 2024 est équipé d’une puce Apple M2 que vous retrouvez dans bien d’autres appareils : des Mac mini, des Macbook (Air ou Pro) ou encore des iPad Pro. C’est le cas des modèles de 2022, par exemple. Son prédécesseur disposait d’un M1. Il y a donc une certaine logique. Apple n’augmente cependant pas la taille de la mémoire vive. Nous retrouvons donc les 8 Go déjà intégrés il y a deux ans, comme sur l’iPad Pro.

Les performances de l’iPad Air 2024 sont proches de celles du Macbook Air M2 que nous avions testé en 2022. Mais nous pouvons voir que des optimisations ont été réalisées sur le processeur afin qu’il chauffe moins et qu’il offre des performances beaucoup plus stables. Nous le constatons sur Geekbench, notamment. Notez toutefois que les versions du benchmark sont différentes. Prenons donc cette comparaison avec précaution.

Autre comparaison intéressante, celle avec l’iPad Pro 2024. Ici, l’iPad Air 2024 se positionne derrière, bien évidemment. La différence est généralement de 50 % environ en faveur du M4. Pour le Ray Tracing, le M2 est moins efficace : le M4 est deux fois plus performant dans cet exercice. Mais la chauffe est également moins prononcée côté M2, pour des performances plus stables. C’est parfait pour le gaming par exemple. En revanche, les traitements un peu plus lourds avec Final Cut Pro ou Photoshop prendront un peu plus de temps. Et cela devrait également être le cas pour l’intelligence artificielle générative, même si le NPU des deux composants dispose de 16 coeurs dans les deux cas.

Finissons ce tour d’horizon des performances avec les connexions réseau de la tablette, lesquelles sont globalement les mêmes que celles de l’iPad Pro. Outre le modem 5G optionnel (sub-6GHz), l’iPad Air 2024 profite du WiFi 6E, du Bluetooth 5.3 et d’un port USB-C 3.O. Seule différence avec l’iPad Pro, ce dernier n’est pas compatible Thunderbolt 4. Mais c’est anecdotique. La connexion 5G est prise en charge par une eSIM.

Batterie

Pour alimenter l’Apple M2, l’iPad Air 2024 profite d’une batterie assez confortable. La firme de Cupertino n’a pas pour habitude de dévoiler la capacité des batteries de ses appareils pour éviter les comparaisons hâtives. Elle indique simplement que l’autonomie atteint 10 heures en navigation web et streaming vidéo en WiFi et 9 heures sur le même usage en 4G/5G.

Cependant, des fiches techniques complètes, accessibles sur le web, nous apprennent que les modèle 11 pouces et 13 pouces disposent d’une batterie de 8900 mAh et 10340 mAh, respectivement. A titre de comparaison, la capacité de la batterie de l’iPad Air 2022 atteignait 8696 mAh. Cela représente une augmentation de 2,4 %. Cela compense en partie l’augmentation de la puissance du SoC et de la luminosité de l’écran.

Dans la réalité, l’iPad Air 2024 offre environ deux jours d’usage standard si vous l’utilisez 8 heures dans la journée. Vous dépassez les 12 heures d’utilisation en streaming vidéo. Et vous dépassez les 7 heures en gaming avec un jeu bien optimisé (la tablette tient moins de 5 heures avec les jeux les plus gourmands). C’est un peu mieux qu’avec l’iPad Air 2022. Si votre usage est uniquement bureautique, vous pouvez monter à trois jours sans avoir à sacrifier la qualité de l’expérience.

Une fois la tablette vidée de son énergie, il faut passer par la case recharge. Et, comme toujours, la boîte ne compte pas de chargeur. Nous avons utilisé un chargeur de Macbook Pro M2 pour tester la vitesse de recharge de la tablette. Et nous avons atteint les 100 % en 2 heures et 2 minutes exactement. Voici nos mesures intermédiaires :

33 % en 30 mn

64 % en 60 mn

85 % en 90 mn

98 % en 120 mn

iPadOS, comme iOS, ne propose que très peu d’outils pour soigner la batterie. La charge programmée et la charge adaptative ne sont pas proposées. En revanche, vous avez la charge bloquée (à 80 %) pour protéger la tablette contre les surcharges.

Audio

L’un des arguments qui justifient la différence de prix entre l’iPad Air et l’iPad Pro est l’expérience audio. Si la gamme Pro profite d’un système 4.0, avec deux haut-parleurs pour côté en position horizontale, la gamme Air n’a pas cette chance. Deux haut-parleurs seulement sont intégrés ici, même en version 13 pouces. Et ce même si vous avez « quatre grilles de haut-parleurs ». Notez aussi qu’Apple annonce que la version 13 pouces peut produire « deux fois plus de basses » que la version 11 pouces.

Un démontage de l’iPad Air 13 pouces par iFixit nous apprend que la configuration audio présente ici n’est pas symétrique. Le haut parleur placé près du port USB est plus petit et plus large que l’autre, qui est plus fin et plus long. L’un est placé à la diagonal de l’autre. Et l’architecture interne permet au haut-parleur logé près du port USB de diffuser du son par les deux grilles, contrairement à son opposé dont le son ne sort que d’une seule grille. Voilà qui n’est pas banal.

A l’usage, le son produit par la tablette est de bonne qualité, même si nous préférons évidemment la configuration de l’iPad Pro. Les voix sont claires. Les basses sont généreuses, notamment sur la version 13 pouces. Les aigus manquent un peu de présence. Et quelques détails se perdent. Mais l’expérience est globalement positive, quel que soit le contenu. La puissance développée est suffisante à 50 % du volume pour un usage standard. Et la qualité reste bonne quand vous montez le volume à 100 %, car la puissance du son n’est pas excessive.

L’iPad Air 2024 est compatible Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, FLAC et audio spatial, même avec les haut-parleurs intégrés. Complément du Dolby Vision en lecture vidéo, la compatibilité Dolby Audio a un autre avantage : certains casques prennent en charge ce codec, mais pas le FLAC ni l’Apple Lossless. Dolby améliore donc le nombre d’appareils audio qui offrent une expérience lossless avec l’iPad. Attention donc si vos écouteurs sont compatibles DTS-X, LDAC ou aptX HD, ces codecs ne sont pas compatibles ici.

Dernier point sur l’audio : l’iPad compte deux micros. Un à l’arrière, à côté du capteur photo, et un à l’avant, à côté du capteur FaceTime. Le but est d’apporter une bonne expérience audio lors d’un appel en visio. Et c’est le cas. En captation vidéo, c’est moins le cas. Votre voix est bien présente, mais pas toujours celle des autres personnes.

Photo

Finissons avec la partie photo de ce test. Nous retrouvons deux capteurs dans l’iPad Air : un capteur Facetime en façade et un capteur photo à l’arrière. Même si l’iPad Air continue d’arborer ce module dorsal, nous voyons bien qu’il s’agit ici de contenter une frange assez réduite d’utilisateurs qui s’obstinent à utiliser une tablette pour prendre des photos. En effet, il s’agit d’un composant relativement âgé, sans stabilisateur ni flash LED. Nous avions le même capteur en 2022… et en 2020 ! Le capteur FaceTime est identique à celui de l’iPad Air 2022. Mais ce composant est déjà beaucoup plus récent.

Ce seul capteur photo offre une expérience étriquée extrêmement étriquée. Un mode auto, un mode carré et un mode panorama en photo ; un mode auto, un mode accéléré et un mode ralenti en vidéo. Un zoom 5x en numérique. De la 4K à 60 images par seconde. La compatibilité Live Photos, parce que… pourquoi pas ? Et côté selfie, deux modes photo (auto et carré), deux modes vidéo (auto et ralenti). L’utilisation de l’écran en tant que flash est possible ici. Mais il n’y a pas de mode portrait. Ça, c’est dommage. Cette restriction fonctionnelle n’a qu’un objectif : vous décourager de prendre des photos avec une tablette, évidemment.

D’ailleurs, le résultat des clichés produits ici est sans éclat. Les textures sont fidèles, c’est vrai. La luminosité est bien dosée. Le netteté est bonne grâce à un double autofocus à détection de phase. Mais cela manque d’un peu de pep’s qui se ressent principalement sur les couleurs dont le respect dépend beaucoup de la qualité de la lumière ambiante. Si les conditions sont mauvaises (nuages, pluie) ou si le jour se couche, vous perdez en contraste, en piqué et en dynamisme. Le capteur selfie n’est pas meilleur. Il est même moins bon. En effet, compte tenu de l'absence d'autofocus et du manque de praticité de la tablette, les autoportraits sont régulièrement flous.

Alors, on achète ?

Oui, on achète, parce que l’iPad Air M2 est une bonne tablette. Elle offre un bon compromis entre puissance, autonomie, légèreté et prix. Pour un prix inférieur à 1000 euros, même en version 13 pouces, vous avez un produit polyvalent, réactif et capable d’assumer de nombreux besoins : divertissement, bureautique, vidéoludisme et même graphisme. Cette ardoise subira certainement plus vite les affres du temps que l’iPad Pro M4, à mesure qu’Apple poussera des mises à jour. Mais il est évident que cette tablette peut durer 5 à 6 ans sans détérioration de l’expérience.

Mais, l’iPad Air M2 peut-il remplacer un Macbook Air M2 de même taille. La réponse est oui, même si cela va demander quelques adaptations. Bien sur, il y a un écart financier entre les deux solutions, en défaveur de l’iPad. Mais ce dernier prouve, grâce à son écran tactile, qu’il est plus polyvalent. Et il reste facile à transporter, même avec le Magic Keyboard. En revanche, le Macbook Air offre des options de RAM et de stockage indisponibles sur l’iPad. En outre, le stockage est hors de prix chez Apple, surtout dans l’iPhone et l’iPad. Heureusement, le port USB-C de la tablette permet d’y brancher un disque dur externe…

