The Witcher : L’Héritage du Sang est la série Netflix la plus détestée de tous les temps

The Witcher : l’Héritage du sang n’aura pas réussi à surfer sur le succès de sa grande sœur. Sur Rotten Tomatoes, site de référence en matière de notation de films et séries, cette dernière obtient le score catastrophique de 10 % auprès des téléspectateurs. Il s’agit de la pire note jamais attribuée à une série Netflix.

Si certaines séries Netflix ont durablement marqué l’année 2022, difficile d’en dire de même de toutes les productions signées par le géant du streaming. The Witcher : L’Héritage du Sang vient d’en faire l’amère constatation. Pourtant, à première vue, celle-ci avait tout pour plaire : une histoire prenant place au cœur de l’univers à succès d’Andrzej Sapkowski, un succès relatif pour l’adaptation également produite par Netflix, un prequel racontant la naissance de la caste des sorceleurs…

Bref, tous les ingrédients semblaient réunis pour que L’Héritage du Sang soit un véritable carton. Malheureusement, c’est tout l’inverse qui est en train de se produire sur Rotten Tomatoes. La critique a déjà été pour le moins acerbe envers la série, en lui attribuant la note déjà médiocre de 33 %. Mais, alors que le public est généralement plus clément envers les œuvres, ce dernier a été encore plus virulent en notant la série seulement 10/100.

The Witcher : L’Héritage du Sang est le plus gros flop de l’histoire de Netflix

Difficile de faire pire que cela. En effet, il s’agit ni plus ni moins que de la pire note jamais attribuée à une série originale Netflix sur le site de référence. Sont reprochés le jeu d’acteur jugé trop mauvais, le manque de cohérence avec le matériau de base, ou encore la narration trop lente par moment et trop bâclée à d’autres. « Aucun des elfes de cette série ne ressemble aux elfes du lore de The Witcher », se plaint ainsi un utilisateur.

« Voilà ce qui arrive quand on ne veut pas utiliser le matériau de base, que l’on n’a aucune compétence en matière d’écriture et aucune idée propre, juste un désastre, voilà pourquoi Henry est parti et tant mieux pour lui », écrit un autre internaute. On espère que la saison 3 de The Witcher sera mieux reçue. L’avenir de la série, quant à lui, semble malgré tout bien sombre après le départ annoncé de Henry Cavill.