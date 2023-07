Prime Day : les écrans connectés Echo Show sont à prix réduit sur Amazon

Durant le Prime Day, Amazon fait de belles promotions sur toute sa gamme d’écrans connectés Echo Show. Vous pouvez ainsi vous équiper d’un assistant vocal muni d’un écran à prix réduit. Découvrez ici les différentes promotions sur les Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10 et Echo Show 15.

Echo Show : notre sélection des meilleures offres durant le Prime Day

Cliquez ici pour accéder à toutes les offres Echo Show

Toute la gamme des Echo Show est en promotion durant le Prime Day

Le Prime Day se déroule cette année les 11 et 12 juillet. C’est l’occasion de faire le plein de bons plans. Les Echo Show sont ainsi proposés à prix attractif pour les abonnés d’Amazon Prime.

Les Echo Show sont des enceintes connectées dotées d’un écran tactile. Comme les autres enceintes, elles vous permettent d’écouter de la musique en Bluetooth, un livre audio ou encore un podcast. Avec l’écran et la caméra intégrée, vous pouvez regarder des vidéos et passer des appels en visio. Enfin grâce à l’assistant vocal, vous pouvez poser des questions à Alexa et lui demander de gérer les appareils compatibles.

Echo Show 5 (3ème génération) à 49,99€ au lieu de 109,99€)

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L’Echo Show 5 (3e génération) est le dernier modèle sorti en 2023. Parmi les fonctionnalités de l’enceinte, vous avez la possibilité de programmer des alarmes, des minuteurs et des routines. L’Echo Show 5 est un écran connecté compact doté d’un écran de 5,5 pouces d’une résolution de 960 x 480 px.

Tout comme les autres modèles de la famille des Echo Show, vous avez une caméra intégrée de 2 Mpx qui vous permet de voir chez vous quand vous n’êtes pas là.

Son petit format le rend facile à utiliser sur une table de chevet par exemple. Vous pouvez l’utiliser comme cadre photo numérique, comme réveil, pour passer des appels en visio ou encore pour regarder des vidéos.

Amazon vous propose d’ajouter une ampoule connectée Philips Hue White pour 5 € de plus ou une prise connectée avec suivi de consommation TP-Link Tapo Smart Plug pour 9 € de plus.

Echo Show 8 (2e génération) à 79,99€ au lieu de 129,99€

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L’Echo Show 8 de 2ème génération est sorti en 2021. Il est doté d’un plus grand écran de 8 pouces avec une résolution de 1280 x 800 px. La caméra est meilleure puisqu’elle profite d’un capteur de 13 Mpx avec cadrage automatique. Même en mouvement, vous resterez ainsi au centre de l'image.

Tout comme les autres enceintes connectées avec écran de la gamme Echo Show, la version de 8 pouces s’installe très facilement puisqu’il vous suffit de la brancher et de la connecter au Wifi.

Là encore, durant le Prime Day, Amazon vous offre la possibilité d’ajouter l'ampoule connectée Philips Hue White pour 5 € de plus ou la prise connectée avec suivi de consommation TP-Link Tapo Smart Plug pour 9 € de plus.

Echo Show 10 (3ème génération) à 189,99€ au lieu de 269,99€

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L’Echo Show 10 (3e génération) est équipé d’un écran connecté HD (1280 x 800 px) de 10 pouces. Le son directionnel délivré par les haut-parleurs est de qualité.

Cette enceinte connectée a été conçue pour suivre vos mouvements. Son écran pivote ainsi automatiquement pour vous permettre de toujours avec l’écran face à vous. La caméra de 13 Mpx profite également du cadrage automatique.

Pendant le Prime Day, vous avez la possibilité de combiner l’Echo Show 10 (3ème génération) avec l'ampoule connectée Philips Hue White pour 5 € en supplément.

Echo Show 15 à 219,99€ au lieu de 289,99€

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Avec son écran de 15,6 pouces d’une belle résolution Full HD de 1920 x 1080 px, l’Echo Show 15 est le plus grand modèle de la famille des Echo Show.

Tout comme les autres modèles, cet écran connecté est doté de l’assistant vocal Alexa. Mais il dispose également du Fire TV intégré. Il peut donc être utilisé comme télévision, dans la cuisine par exemple. Vous pouvez accéder aux différents services de streaming comme Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, ou encore Molotov.

L’Echo Show 15 se fixe sur un mur. Vous pouvez également le poser sur un support compatible qui est vendu séparément.

Amazon vous propose également un kit avec télécommande à 237,98€ au lieu de 319,98€ ou avec une ampoule connectée Philips Hue White pour 5€ de plus.

À lire également : C’est déjà le Prime Day sur Amazon : découvrez les meilleures offres du jour