Le Fire TV Stick 4K chute à son prix le plus, à l'occasion du Prime Day 2023 d'Amazon. Sur le célèbre site e-commerce, le fameux lecteur est en effet vendu à moins de 26 euros grâce à une grosse réduction de plus de 60%.

Le Prime Day 2023 a déjà commencé chez Amazon. Pendant l'événement du géant du commerce en ligne, les objets connectés made in Amazon sont à prix très réduits, notamment les Fire TV.

Le Fire TV Stick 4K, le lecteur le plus connu de la gamme, est vendu exclusivement pour les membres Prime au prix de 25,99 euros au lieu de 69,99 euros ; soit une remise de 44 euros par rapport au dernier prix constaté avant la réduction.

Conçu pour regarder des contenus en streaming 4K cinématographique avec Dolby Vision, le Fire TV Stick 4K se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. À propos de ses principales caractéristiques, le lecteur d'Amazon dispose d'un processeur Quadricœur 1,7 GHz, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 8 Go pour les applications et les jeux, du Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et du Bluetooth. L'appareil est livré dans une boîte contenant une télécommande vocale Alexa, un câble USB et adaptateur secteur, une rallonge HDMI, deux piles de type AAA et un guide de démarrage.