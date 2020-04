Le premier smartphone avec capteur photo de 192 Mpx sortirait en mai 2020

Le premier smartphone équipé d’un capteur photo de 192 mégapixels sortirait dans le courant du mois de mai 2020. Ce module serait intégré à un téléphone milieu de gamme alimenté par le SoC Snapdragon 765 de Qualcomm.

La surenchère des mégapixels continue de rythmer le marché du smartphone. Après la démocratisation des capteurs photo de 48 mégapixels et de 64 mégapixels, Samsung et Xiaomi ont passé une nouveau cap ces derniers mois. Les deux constructeurs misent en effet sur un capteur photo de 108 mégapixels. On retrouve notamment ce module sur le Galaxy S20 Ultra et sur les Xiaomi Mi 10. Une rumeur récente veut que Samsung travaille actuellement sur un capteur de 150 mégapixels.

D’après le leaker chinois Digital Chat Station, un constructeur s’apprête à aller encore plus loin, rapporte Android Authority. Dans une publication sur Sina Weibo, l’informateur assure qu’un smartphone milieu de gamme équipé d’un capteur photo de 192 mégapixels sera dévoilé dans le courant du mois de mai 2020.

Un smartphone milieu de gamme conçu par LG ?

Ce mystérieux terminal est alimenté par le chipset Snapdragon 765 de Qualcomm. Compatible 5G, ce SoC réservé aux smartphones milieu de gamme prend effectivement en charge les capteurs photo allant jusqu’à 192 mégapixels. Par contre, le chipset n’est pas compatible avec le HDR et les traitements d’image basés sur la combinaison de plusieurs clichés.

Malheureusement, Digital Chat Station ne révèle pas quel constructeur est derrière le premier smartphone doté d’un capteur photo de 192 mégapixels. En général, ce sont des firmes comme Samsung, Xiaomi ou Oppo qui se distinguent en intégrant des modules photo inédits sur le marché.

Le rapport d’Android Authority pointe par contre du doigt LG. Á la traîne depuis quelques années, et momentanément absent du marché français, le constructeur aurait en effet l’intention de lancer un milieu de gamme compatible 5G (avec Snapdragon 765) en mai. Pour l’heure, on vous invite à prendre ces rumeurs avec des pincettes. On vous en dit plus dès que possible sur ce mystérieux appareil. On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Android Authority