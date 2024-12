Agacé par les fuites, Nintendo pourrait très bientôt dévoiler la Switch 2

Face à la multiplication des fuites, Nintendo pourrait présenter la Switch 2 début janvier 2025. Mais la console ne sera disponible que plus tard.

Le rythme des fuites concernant la Switch 2 s'est intensifié, signifiant que sa production a très probablement débuté. Toutes ces informations qui nous parviennent à propos de la nouvelle console hybride nous permettent de patienter avant sa présentation officielle, mais Big N n'est sans doute pas très heureux de cette situation.

“On peut parier que Nintendo est au courant de toutes les fuites et n'en est pas ravi”, estime l'analyste Serkan Toto, PDG du cabinet de conseil japonais Kantan Games, cité par Eurogamer. “En fait, ces fuites sont tellement graves qu’elles pourraient amener Nintendo à divulguer des informations plus tôt que prévu”, fait savoir l'expert.

La Switch 2 annoncée début janvier 2025 pour contrecarrer les fuites ?

Selon lui, une annonce officielle pourrait même être imminente. “Nintendo n'aura pas beaucoup de temps en janvier, donc une éventuelle annonce au début du mois pourrait avoir du sens”, explique-t-il. Un précédent leak évoquait justement une présentation de la Switch 2 pour janvier 2025.

De son côté, l'éditeur et fabricant a seulement confirmé qu'il prendrait la parole avant le 31 mars 2025. La Switch 2 ne sera pas disponible juste après son annonce. Elle pourrait même être commercialisée après cette date du 31 mars 2025, puisque celle-ci ne concerne que sa présentation, et non sa disponibilité. On sait que Nintendo souhaite proposer de nouveaux jeux importants pour accompagner le lancement de sa prochaine console, l'avancée de leur développement peut aussi influer sur la sortie de la Switch 2.

En termes de design, la Switch 2 va ressembler à la Switch actuelle, mais sera un peu plus grande. La première version n'aura pas d'écran OLED, seulement LCD. Un système d'attaches magnétiques plus pratique pour les Joy-Con est attendu, ainsi qu'un bouton supplémentaire sur le Joy-Con droit, placé sous la touche Home. La console sera rétrocompatible avec le catalogue Switch.

C'est surtout au niveau des performances que les joueurs seront vigilants. La Switch originale est incapable de faire tourner certains jeux disponibles sur d'autres supports, et une nette amélioration devrait être opérée à ce niveau. Des jeux AAA récents et gourmands pourraient même être portés sur la Switch 2.

Source : Eurogamer