Pour les soldes, ce pack next-gen TV Samsung Q80A (164cm) + Xbox Series S est à un super prix

Pour les soldes d'été 2021, équipez-vous de ce pack next-gen comprenant une TV QLED Samsung Q80A d'une diagonale de 65 pouces et une console de jeu Xbox Series S à prix imbattable. Le tout est affiché à 1499 € et chute encore un peu plus, à 1299 € grâce à une ODR de 200 €.

Profitez vite de ce bon plan soldes d'été Cdiscount pour acquérir un pack incluant un TV Samsung Q80A d'une diagonale de 164 cm et la console de jeu Microsoft Xbox Series S à un tarif défiant toute concurrence. Ce dernier est affiché à 1499 €.

De plus, il est possible de l'avoir encore moins cher grâce à une offre de remboursement différé de 200 euros proposée Samsung sur la TV. Au final, après remboursement, le combo next-gen revient donc à 1299 €. Pour bénéficier des 200 € remboursés, vous devez constituer votre dossier et le renvoyer à l'adresse indiqué dans les conditions générales de l'offre.

Pour en revenir au pack, il inclus la TV Samsung Q80A de 64 pouces (modèle 2021). Cette dernière exploite la technologie Full LED, dispose d'une dalle 100 Hz et est équipée d'un port HDMI 2.1, essentiel pour profiter des dernières innovations offertes par les consoles de jeu nouvelle génération. La Xbox Series S est la version abordable et allégée de la Xbox Series X. Les jeux supportés sont les mêmes, mais la machine est un peu moins performante techniquement.

