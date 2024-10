Une carte mémoire de type microSD est proposée en forte promotion par Amazon. En ce moment, la SanDisk Extreme Pro incluant 128 Go de stockage bénéficie d'une grosse réduction de près de 60 %.

Si vous avez besoin d'une carte mémoire microSD et que vous disposez d'un budget de 20 euros, alors l'offre Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. Actuellement, le géant du commerce en ligne vous donne la possibilité de vous procurer la SanDisk Extreme Pro de 128 Go au prix exact de 19,86 euros au lieu de 47,26 euros.

La remise de près de 30 euros (soit 58 %) est effectuée automatiquement par Amazon. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est inférieur à 35 euros d'achat.

Idéale pour augmenter l'espace de stockage des smartphones tournant sous Android, des caméras d'action et des drones, la SanDisk Extreme Pro liée à l'offre Amazon est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). La carte mémoire de type microSD dispose de vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 140 Mo/s en écriture. Résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X, l'accessoire affiche des dimensions de 1 x 15 x 11 millimètres et un poids léger de 5 grammes.