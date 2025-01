Poco X7 : le smartphone Xiaomi est déjà moins cher chez Amazon

À peine lancé et déjà moins cher ! Quelques heures seulement après avoir été dévoilé par Xiaomi, le tout nouveau smartphone Poco X7 est proposé à prix réduit sur le site Amazon.

Le jeudi 9 janvier 2025, Xiaomi a levé le voile sur ses deux nouveaux smartphones de la gamme Poco : le Poco X7 et le Poco X7 Pro. Plusieurs heures après le lancement officiel des produits, Amazon a pris la décision de baisser le prix du Poco X7 de base.

En effet, à l'occasion d'une offre à durée limitée, le Poco X7 de la marque chinoise qui inclut 8 Go de RAM est à 249,90 euros au lieu de 299,90 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros de la part du site de commerce en ligne. Pour 50 euros de plus, Amazon suggère aussi la version 12 Go de RAM du même smartphone. À titre d'information, le Poco X7 bénéficie d'une garantie de deux ans.

Conçu pour les gamers, le successeur du Poco X6 possède un écran CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5 K, une définition de 2712 × 1220 pixels et taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Fonctionnant sous le système d'exploitation Xiaomi HyperOS, le smartphone lié à l'offre Amazon dispose aussi d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Dimensity 7300-Ultra et d'une batterie de 5110 mAh avec la charge turbo à 45 W.

L'appareil photo numérique est composé d'un capteur principal de 50 MP avec OIS, d'un objectif ultra-grand-angle de 8 MP, d'un objectif macro de 2 MP et d'une caméra frontale de 20 MP. Enfin, la partie connectivité du smartphone est assurée par la présence de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du Wi-Fi 6, du NFC et d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran.