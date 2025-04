Votre montre Wear OS cache déjà les premiers signes de l’IA de Google, la révolution commence

Le remplacement de Google Assistant par Gemini sur les appareils Android est déjà en cours. Les premières traces de ce changement apparaissent désormais sur certaines montres connectées. Une évolution discrète mais révélatrice d’un virage plus large.

Depuis plusieurs mois, Google prépare en coulisses une refonte complète de son assistant vocal. La nouvelle intelligence artificielle Gemini est appelée à remplacer Google Assistant sur tous les appareils. Smartphones, voitures, enceintes et tablettes sont concernés. Cette transition, déjà amorcée sur Android Auto, commence maintenant à se manifester sur les montres connectées sous Wear OS. Le but est d’unifier l’ensemble des interactions vocales autour d’un assistant plus moderne et plus performant.

Des utilisateurs ont remarqué l’apparition du logo de Gemini à la place de celui de Google Assistant sur certaines montres comme la Galaxy Watch7 ou la OnePlus Watch 2. Lorsqu’on déclenche l’assistant vocal, un nouvel écran de chargement s’affiche brièvement, avec le symbole de l’IA. Le nom de l’application a également changé : il est désormais indiqué comme “Assistant numérique” dans les paramètres. Ce dernier remplace Google Assistant dans la liste des assistants par défaut, ce qui montre que le changement est déjà bien engagé, même si l’ancien assistant reste actif en arrière-plan.

Google prépare discrètement l’arrivée complète de Gemini sur les montres Wear OS

Pour l’instant, les réponses et les fonctionnalités restent identiques à celles de Google Assistant. Gemini n’est pas encore pleinement opérationnel sur les montres, mais Google commence à intégrer ses éléments visuels dans l’interface. Cette transformation est visible avec la version 1.18.175 de l’application sur Wear OS. Les anciennes versions, comme la 1.16, n’affichent aucun changement. Il s’agit donc d’un déploiement progressif, destiné à habituer les utilisateurs à cette nouvelle identité avant que l’assistant IA ne soit réellement actif.

Lors de sa dernière intervention, le PDG de Google a confirmé que Gemini serait bientôt présent sur tous les appareils, y compris les écouteurs, les tablettes et les montres connectées. L'entreprise veut proposer une intelligence artificielle unique, capable de comprendre des demandes complexes et de s’adapter à chaque support. En modifiant petit à petit l’interface de ses applications, la marque prépare cette évolution sans brusquer les utilisateurs. D’ici quelques mois, Google Assistant devrait céder complètement sa place à l’IA sur Wear OS, marquant la fin d’une époque pour cette assistant vocal historique.