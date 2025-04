Galaxy Tab S6 Lite : la tablette de Samsung est à prix cassé pour les French Days !

Les French Days ont commencé ce matin et les bons plans continuent de sortir. C’est maintenant au tour de la Galaxy Tab S6 Lite 2024 de voir son prix chuter sur Fnac et Darty. La tablette tactile de Samsung passe ainsi à 274,99 € seulement au lieu de 450 €. C’est un prix sacrifié pour une tablette avec de telles caractéristiques !

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 6 mai, ce sont les French Days sur les principaux sites de e-commerce français. C’est l’occasion de faire d’excellentes affaires. Mais attention, les stocks sont souvent limités et certaines offres ne sont valables que quelques heures. Il faut donc rester à l'affût pour trouver les meilleurs bons plans. C’est pour cette raison que nous vous proposons chaque jour les offres qui nous semblent les plus intéressantes. Et c’est au tour d’une tablette Samsung d'être en promotion chez Darty et à la Fnac.

Il s’agit de la tablette Galaxy Tab S6 Lite dans sa version mise à jour en 2024. Normalement vendu pour environ 450 euros, cette tablette est disponible en ce moment pour seulement 274,99 €. C'est un excellent prix pour ce modèle polyvalent qui peut être utilisé pour un usage bureautique, artistique, ludique mais aussi multimédia.

La tablette Galaxy Tab S6 Lite est à prix mini !

En 2024, la tablette Galaxy Tab S6 Lite a eu le droit à une refonte pour proposer un modèle compact et léger qui pourra être utilisé aussi bien dans un cadre professionnel que personnel.

Malgré son prix attractif, cette tablette se démarque par son design épuré avec des lignes métalliques qui rappellent les modèles haut de gamme. À l’avant, on trouve un écran tactile de 10,4 pouces, affichant une résolution WUXGA+ de 2000 x 1200 pixels et une densité de 224 ppi.

Côté performances, le processeur Exynos 1280, couplé à 4 Go de mémoire vive, assure une navigation fluide, tandis que les 128 Go de stockage interne peuvent être étendus jusqu’à 1 To via une carte microSD (non incluse). L’autonomie est assurée par une batterie de 7040 mAh, offrant jusqu’à 14 heures d’utilisation sans interruption.

La tablette tourne sous Android 14, enrichi de l’interface One UI 6.1 développée par Samsung. Pour la partie photo, on retrouve un capteur principal de 8 MP à l’arrière et un capteur frontal de 5 MP pour les appels vidéo. Pour la connectivité et la connectique, on profite du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi, du GPS, ainsi que d’un port USB 2.0.

