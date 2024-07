Envie de vous offrir le POCO X6 en promotion ? Durant cette saison estivale, la version 12/512 Go du smartphone passe sous les 250 euros sur le store officiel de Xiaomi.

Au même titre que le Redmi 13 pas cher, un autre smartphone du constructeur Xiaomi fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante dans le cadre de l'opération Holiday Week organisée par la marque asiatique. Affiché au prix conseillé de 371,90 euros, le POCO X6 doté d'une mémoire vive de 12 Go et d'un espace de stockage de 512 Go voit son tarif diminuer à 249,90 euros sur le store officiel Xiaomi. La remise est obtenue grâce à un coupon de réduction 30 euros qui devra être appliqué manuellement.

Arrivé en même temps que les POCO M6 Pro et X6 Pro, le POCO X6 compatible avec la 5G embarque un écran Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels et une résolution de 446 ppp. Le smartphone embarque également un processeur Snapdragon 7s Gen 2 incluant un CPU huit cœurs jusqu'à 2,4 GHz et un GPU Adreno. Tournant sous le système d'exploitation mobile Android 13 avec une surcouche MIUI 14, le téléphone est alimenté par une batterie de 5 100 mAh avec la charge turbo 67 W en USB-C.

La partie APN de l'appareil est constituée d'un triple capteur arrière de 64 + 8 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Enfin, la connectivité du smartphone se compose d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, de la norme Wifi 802.11a/b/g/n/ac ou bien encore du GPS.