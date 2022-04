Poco Watch, Buds Pro : Poco se lance sur le marché des écouteurs et des smartwatchs en cassant les prix

POCO vient de dévoiler ce mardi 26 avril 2022 son tout dernier smartphone, le POCO F4 GT. Néanmoins, l'appareil n'était pas seul puisque la marque a également présenté ses tout premiers objets connectés, à savoir les POCO Buds Pro, des écouteurs sans fil avec ANC, et la POCO Watch, une smartwatch équipée d'un écran tactile AMOLED 1,6″.

POCO a choisi d'occulter (un peu) la scène médiatique ce mardi 26 avril 2022. En effet, la marque chinoise a donné rendez-vous aux fans et à la presse pour la présentation de son dernier smartphone en date : le POCO F4 GT. Cet appareil promet des “performances exceptionnelles” grâce à son SoC Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4nm et la technologie de refroidissement LiquidCool 3.0. En outre, il arborera un écran AMOLED 120 Hz tandis que la recharge rapide Hypercharge de 120W sera de la partie également.

Néanmoins, nous n'évoquerons pas plus en détail le POCO F4 GT dans cet article. Nous attarderons plutôt sur les deux autres produits dévoilés ce mardi : les POCO Buds Pro Genshin Impact Edition et la POCO Watch. Et oui, POCO se lance sur le marché des objets connectés avec ses premiers écouteurs sans fil avec réduction de bruit active et sa première montre connectée.

POCO lance les Buds Pro Genshin Impact Edition

Débutons tout d'abord par les POCO Buds Pro Genshin Impact Edition. À l'instar des AirPods 3 d'Apple, des Galaxy Buds Pro de Samsung ou encore des Nothing Ear 1, POCO propose ses propres écouteurs avec réduction de bruit active. D'après les dires du constructeur, les POCO Buds Pro utilisent une IA pour ajuster automatiquement les paramètres de réduction du bruit en fonction du niveau sonore ambiant et “de la routine quotidienne” de l'utilisateur.

L'action de cette IA ne s'arrête pas là puisqu'elle se chargera d'offrir le son le plus clair et le net possible lors des appels, même dans les environnements les plus bruyants. Côté qualité sonore justement, POCO promet “un son professionnel et authentique” grâce au pilote dynamique composite de 9 mm. Bien entendu, cela reste à vérifier lors d'un test approfondi. Notez que les POCO Buds Pro embarquent une fonction de détection intra-auriculaire, c'est-à-dire que le son se coupera immédiatement lorsque les écouteurs sont retirés de vos oreilles.

Le constructeur précise également que les POCO Buds Pro sont également résistants à l'eau (IPX4). En d'autres termes, ils seront résistants aux éclaboussures. Qu'en-est-il de l'autonomie ? L'entreprise promet 28h d'écoute ininterrompue via le boitier de recharge et assure que les écouteurs pourront être rechargés en seulement 10 minutes. Côté design, cette édition spéciale met à l'honneur l'univers du jeu Genshin Impact, avec un boitier aux couleurs du sac à dos Klee. Sachez que les POCO Buds Pro Genshin Impact Edition sont dès à présent disponibles sur la boutique officielle de POCO au prix de 69,99 €.

POCO Watch : une montre connectée fashion pour le fitness

On poursuit ce tour d'horizon des annonces de POCO avec la POCO Watch. Ici encore, POCO vient se frotter aux ténors du genre, l'Apple Watch Series 7 et la Galaxy Watch 4 de Samsung en tête. Attention toutefois, nous sommes devant un produit moins ambitieux et bien plus accessible, puisque proposé à partir de 79,99 €.

Si l'on en croit les premiers détails révélés par le constructeur, cette POCO Watch s'annonce comme une montre connectée design, pensée avant tout pour suivre sa santé et ses performances sportives. Justement, la montre connectée embarque un GPS multi-système pour offrir une plus grande précision dans les mesures, tandis qu'une centaine de modes d'exercices sera préinstallé. Une fonction de surveillance du sommeil est également de la partie, ainsi qu'un capteur SPO2 pour analyser votre niveau d'oxygène dans le sang.

Toujours selon les informations partagées par POCO, la POCO Watch profitera d'une autonomie de 14 jours et il sera possible de la recharger via un chargeur magnétique. La montre connectée de POCO sera disponible dès le 10 mai 2022 en trois coloris, à savoir Noir, Bleu et Beige sur Amazon et la boutique Po.Co au tarif de 79,99 €. Pour rappel, en février 2022, POCO avait dévoilé le X4 Pro 5G, un smartphone équipé d'un triple capteur photo 108 MP et d'un écran 120 Hz pour un prix plutôt séduisant de 299 €. L'appareil est propulsé par un Snapdragon 695 gravé en 6 nm, un chipset de milieu de gamme.