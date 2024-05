POCO F6 : le nouveau smartphone Xiaomi passe à moins de 390 €

Le tout dernier POCO F6 vous intéresse ? Si c'est le cas, le bon plan Amazon qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Au cours d'une vente flash, le smartphone de la filiale Xiaomi peut être obtenu sous les 390 euros minimum.

Ça y est, Xiaomi a officiellement lancé les POCO F6 et F6 Pro au cours d'un événement organisé à Dubaï. Quelques heures seulement après avoir été dévoilé par la marque chinoise, le modèle classique du POCO F6 est déjà en promotion chez Amazon.

Disponible en trois coloris au choix et sa version 256 Go, le smartphone du constructeur asiatique passe de 449,90 euros à 389,90 euros lors d'une vente flash effectuée par le célèbre site e-commerce. Pour 30 euros plus cher, vous pouvez vous offrir le même téléphone, avec deux fois plus de stockage.

Concernant ses points forts, le POCO F6 embarque un écran Flow AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le smartphone lié au bon plan Amazon dispose aussi de la puce Snapdragon 8s Gen 3, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du système d'exploitation mobile Xiaomi HyperOS et d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 90W.

Du côté de l'APN, les futurs propriétaires du téléphone retrouveront une caméra principale Sony IMX882 de 50 MP, un objectif ultra grand-angle IMX355 de 8 MP et un capteur frontal de 20 MP. Pour la connectivité, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, le GPS, la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, le port USB-C, le NFC, le capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran et le déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA sont de la partie.