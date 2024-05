Honor Magic 6 Pro : le smartphone 5G est 500 € moins cher chez Orange

Vous voulez vous offrir le Magic 6 Pro à prix réduit ? Pendant plusieurs jours, vous pouvez faire une économie de 500 euros pour l’achat du smartphone signé Honor sur la boutique en ligne Orange.

Vous avez jusqu’au mercredi 29 mai 2024 inclus pour bénéficier d’une réduction globale de 500 euros pour toute commande du Magic 6 Pro chez Orange. Affiché au prix conseillé de 1299 euros, le smartphone Honor voit son tarif diminuer à 999 euros grâce à une remise immédiate de 300 euros de la part de l’opérateur. En plus de cette remise, le téléphone est éligible à un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien appareil, via le mode Click & Collect. Avec cette double promotion, le smartphone du constructeur chinois revient donc à 799 euros.

Considéré comme un smartphone haut de gamme, le Magic 6 Pro de la marque Honor a été officialisé en marge du Mobile World Congress 2024. Le successeur du Magic 5 Pro dispose d’un écran de 6,8 pouces avec une définition de 1280 x 2800 pixels, du processeur Snapdragon 8 Gen 3, d’une mémoire vive de 12 Go de RAM, d’un espace de stockage de 512 Go, du système d’exploitation mobile MagicOS 8.0 basé sur Android 14 et d’une batterie de 5600 mAh compatible avec la SuperCharge à 100 W.

De son côté, la partie APN du téléphone est composée d’un capteur principal de 50 MP, d’un capteur ultra large de 50 MP, d’un capteur téléobjectif périscope de 180 MP et d’une caméra frontale de 50 MP. Enfin, la connectivité du smartphone est notamment constituée d’un port USB Type-C, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de la norme Wi-Fi 7 et du GPS.