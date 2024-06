Samsung Galaxy S24 series : avec cette double promotion, le smartphone passe à prix réduit, vite !

La fête des pères approche à grands pas ! Pour l’occasion, Samsung propose un code promo en plus des remises immédiates sur toute la famille des S24. Un smartphone est toujours un beau cadeau, alors profitez-en vite car l’offre est à durée limitée.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un nouveau smartphone pour vous ou pour offrir ? Du 7 au 16 juin, Samsung a décidé de vous gâter. À l’occasion de la fête des pères, en utilisant le code MYPHONE, vous recevez 100 € de remise immédiate pour l’achat d’un Samsung Galaxy S24 et 150 € pour les S24 + et S24 Ultra. Et bonne nouvelle, cette offre est cumulable avec les promotions en cours. C’est une aubaine à ne pas manquer !

Normalement en vente à 899 €, vous pouvez avoir le Samsung Galaxy S24 à seulement 599 € grâce au cumul des 100€ remboursés avec les 100€ de bonus reprise et les 100 € de de remise immédiate avec le code MYPHONE. Et vous recevez en plus les Galaxy Buds2 Pro offerts.

De même, le Samsung Galaxy S24+ est habituellement en vente à 1169 €. Mais en cumulant le code promo MYPHONE qui vous offre une remise immédiate de 150 € avec l’offre de remboursement de 100 € et le bonus reprise de 150 €, le prix du smartphone chute à seulement 769 €. Et là encore, vous recevez gratuitement les Galaxy Buds2 Pro en cadeau.

Enfin, si c’est le Samsung Galaxy S24 Ultra qui vous fait de l’oeil, sachez que son prix chute également à seulement 1069 € au lieu de 1469 €. Pour obtenir ce tarif, vous pouvez profiter des 100 € remboursés avec les 150€ de bonus reprise et les 150€ de remise immédiate avec le code MYPHONE.

Galaxy S24 series : quelle fiche technique pour les smartphones de Samsung ?

Les Galaxy S24, S24 + et S24 Ultra sont les modèles haut de gamme de Samsung. À la fois puissants et polyvalents, ils se démarquent avec leur design en titane qui en font des smartphones légers et solide.

Coté fiche technique, ces smartphones ont des caractéristiques de haute volée. Les Samsung Galaxy S24 et S24 + sont dotés du SoC maison Exynos 2400 tandis que le Samsung Galaxy S24 Ultra embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, particulièrement puissant et efficace en matière de gestion d’énergie. Les 3 modèles disposent d’un bel écran AMOLED de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels pour le S24, de 6,7 pouces qui profite d’une résolution QHD+ (3120 x 1440 pixels) pour le S24 + et de 6,8 pouces également avec une résolution QHD+ (3120 x 1440 pixels) pour le S24 Ultra.

Enfin, côté photo, les S24 et S24 + sont tous deux dotés de trois capteurs arrière de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP alors qu’on retrouve un capteur principal grand-angle 200 MP + un ultra grand-angle 12 MP + un téléobjectif 10 MP et un zoom optique 5X de 50 MP à l’arrière du S24 Ultra .

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S24 ici et du Samsung Galaxy S24 Ultra là.