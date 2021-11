3 Français sur 4 jouent aux jeux vidéo, un chiffre qui augmente chaque année

Chaque année, le SELL publie une étude sur l’état du jeu vidéo en France. En 2021, la tendance se confirme : le média s’impose de plus en plus dans nos foyers, avec 73 % des Français qui déclarent faire une partie de temps en temps. C’est une nouvelle fois plus que l’année dernière, alors que les multiples confinements ont permis à l’industrie de gagner de nombreux utilisateurs.

On aurait pu penser que la sauce allait retomber à la fin des mesures sanitaires. Les confinements à répétition et le chômage forcé pour certains en ont poussé beaucoup à se jeter sur leurs manettes. Pourtant, alors que les restrictions se sont depuis adoucies, le jeu vidéo est toujours aussi populaire en France. À vrai dire, il l’est même plus que l’année dernière. C’est en tout cas que révèle l’étude annuelle du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), en partenariat avec Médiamétrie, qui dresse le portrait de l’état de l’industrie vidéoludique dans l’Hexagone.

On apprend ainsi que 73 % des Français déclarent jouer, a minima, occasionnellement aux jeux vidéo. Un chiffre en constante hausse, alors que l’on comptait 37 millions de joueurs en France en 2019. Par ailleurs, le nombre de personnes ayant touché au moins une fois à une manette au cours de la dernière année grimpe à 38 millions, soit une augmentation de deux points. Les joueurs réguliers, quant à eux, représentent 58 % de la population, soit 6 points de plus qu’en 2020. 53 % sont des hommes et 47 % des femmes. Leur âge moyen est de 38 ans.

Le jeu vidéo est encore plus populaire que pendant les confinements

« L’année 2021 fait encore mieux que 2020 », souligne avec fierté Nicolas Vignolles, délégué général du SELL. « Non seulement ils sont plus nombreux à jouer, mais les gens qui jouent y passent de plus en plus de temps ». Un constat d’autant plus flagrant chez les enfants, qui jouent désormais plus de sept heures par semaine. Les adultes, de leur côté, continuent d’y consacrer 5,4 heures.

Sur le même sujet : Les jeux vidéo ne rendent pas violents mais heureux, une étude le prouve

Par ailleurs, 77 % des parents s’essayent à la pratique avec leurs enfants, soit 11 points de plus par rapport à l’année dernière. Ce n’est pas un hasard, puisque le jeu vidéo est largement considéré comme une activité sociale. Ainsi, ils sont 61 % à jouer pour créer du lien et 33 % à estimer faire partie d’une communauté. Enfin, on notera que le smartphone est le support le plus populaire, avec 51 % d’adeptes contre 49 % pour les consoles de salon.

Source : SELL