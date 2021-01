Plex lance Plex Arcade, un service de streaming de jeux rétro à partir de 4,99 $ par mois

Plex continue de diversifier et lance Plex Arcade, un service de streaming de jeux rétro et à abonnement, à partir de 4,99 $ par mois. Pas de titres récents sur Plex Arcade, mais plutôt une large collection de jeux Atari, comme Centipede, Lunar Lander ou encore Adventure.

En plus d'être un media center de référence, Plex s'est attaché depuis quelques années à diversifier ses services. En 2019, Plex est même devenue une plateforme de streaming similaire à Netflix ou Disney+, en proposant des milliers de films, séries, émissions de TV, documentaires, le tout gratuitement. En effet, le service repose en intégralité sur la diffusion de publicités au sein de l'application.

Et depuis début janvier 2020, il est possible de regarder des chaînes TV directement depuis l'interface de Plex, sans passer par un logiciel tiers. Il faut néanmoins s'inscrire au Plex Pass pour en profiter, un abonnement à 4,99 € par mois. Et ce mardi 26 janvier 2021, Plex annonce le lancement de Plex Arcade, un service de streaming de jeux rétro à abonnement, à partir de 4,99 $ par mois.

À l'inverse d'un Stadia ou d'un Xbox Game Pass, vous ne retrouverez pas les derniers jeux AAA sur Plex Arcade. Le service fait le pari du rétrogaming et propose notamment une collection d'une trentaine de titres estampillés Atari. On retrouve notamment des classiques de l'éditeur comme Aquaventure, Asteroids, Centipede, Sky Raider ou Adventure de Warren Robinett, un jeu qui s'est récemment illustré dans l'excellent Ready Player One de Steven Spielberg (il s'agit du premier jeu de l'histoire contenant un “easter egg“, un secret caché par le développeur).

Ce n'est pas tout, puisque Plex Arcade prend également en charge les ROMs, et la gestion et la personnalisation du catalogue se feront directement depuis l'interface du service. Selon les dires de Plex, la concrétisation de ce projet a été rendue possible grâce à son partenaire Parsec, entreprise spécialisée dans le cloud gaming et dans le streaming de jeux.

Comme dit précédemment, il sera possible de profiter de Plex Arcade moyennant un abonnement mensuel de 4,99 $ par mois. Les abonnés au Plex Pass pourront bénéficier d'une réduction, faisant passer la facture à 2,99 € par mois. Une période d'essai gratuit de 7 jours est également de la partie.

Notez que les serveurs de Plex Arcade nécessitent de jouer sur un PC sous Windows ou sur un mac, en raison des technologies employées par Parsec. De fait, le service sera inaccessible sur Linux, Nvidia Shield tandis que certains jeux seront indisponibles sur iOS, Android, Android TV, et sur Google Chrome. Pour un confort optimal, Plex recommande de jouer avec une manette Xbox One ou une DualShock 4.