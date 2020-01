Plex veut faire plus fort que Kodi en proposant toujours plus de contenus

Le mois dernier, Plex annonçait la mise en place d’un service « gratuit » de vidéo à la demande. Aujourd’hui, on apprend que Plex souhaite désormais offrir un accès à des chaînes de TV, même s’il faudra cette fois mettre la main au porte-monnaie. Mais que va-t-il rester aux autres ?

Plex serait-il en train de devenir le lecteur vidéo ultime, s’il ne l’était déjà ? C’est ce que l’on peut penser en voyant les nouvelles initiatives prises par le player multimédia. Après avoir annoncé en décembre un accès à des milliers de films et de programmes gratuits (mais avec de la publicité), Plex veut maintenant permettre à ses utilisateurs de visionner des chaînes de TV directement depuis l’interface de l’application, sans passer par un logiciel tiers. Les développeurs de l’application veulent même aller plus loin en proposant un service à la location, ainsi qu’une offre à des services de streaming. De quoi accroître considérablement son offre et de combler les trous dans la bibliothèque de ses utilisateurs.

Plex n’a pas encore de précision sur les partenariats établis avec les chaînes de TV. Verra-t-on prochainement débarquer sur le service des bouquets comme ceux proposés par Showtime, HBO ou ESPN ? Et en France, y a-t-il un espoir de pouvoir accéder à des services et chaînes comme OCS, Paris Première, Bein Sport ou Canal+ ? « Nous voulons disposer d’un volume important de contenus avant de nous lancer dans les liens avec les autres services », explique Keith Valory, l’actuel PDG de Plex, auprès de TechCrunch. « En revanche, si ces opportunités de liens se présentent plus tôt que prévu, nous restons optimistes. Si nous pouvons rendre une fonctionnalité facile d’accès à nos utilisateurs et qu’ils l’adorent, nous le ferons, et c’est d’ailleurs ce que nous, en tant qu’entreprise, avons toujours fait. »

Si Plex souhaite l’arrivée de ces nouvelles fonctionnalités dès cette année, aucune date de lancement n’a pour l’instant été communiquée. On ignore également si l’on bénéficiera d’un tarif préférentiel. Mais toutes ces fonctionnalités pourraient lui faire gagner encore en popularité et lui permettre de balayer d’un revers de la main tous ses concurrents. Plex pourrait bien devenir le centre névralgique de la lecture multimédia, qu’il s’agisse de vidéos stockées en local ou de contenus streamés. Kodi (ndlr : qui reste pour l’instant notre préféré) n’a qu’à bien se tenir. Et vous, quel est votre lecteur multimédia préféré ?

Source : TechCrunch