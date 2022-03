PlayStation Spartacus : Sony dévoilerait le rival du Game Pass dans quelques jours

PlayStation Spartacus, l'abonnement rival du Xbox Game Pass, serait bientôt présenté. D'après les informations glanées par Bloomberg, le géant japonais dévoilerait son offre dans le courant de la semaine prochaine. Les jeux vidéo phares du moment ne devraient pas être inclus au sein de la plateforme dans un premier temps.

Le Xbox Game Pass, l'abonnement qui permet d'accéder à un catalogue de jeux vidéo sur différents types d'appareils, dont les consoles Xbox, rencontre un solide succès. Aux dernières nouvelles, le Game Pass compte 25 millions d'abonnés dans le monde.

Inspiré par le succès rencontré par Microsoft, Sony a développé une offre similaire à destination des joueurs PlayStation. Ces derniers mois, de nombreuses fuites sont venues évoquer l'arrivée d'un abonnement analogue, dont le nom de code en interne est PlayStation Spartacus. Scindé en trois offres distinctes, l'abonnement permettrait d'accéder à un vaste catalogue de jeux PS1, PS2, PS3, PS4 et PS5.

Sony s'apprête à dévoiler Spartacus, le concurrent direct du Xbox Game Pass

D'après les informations de nos confrères de Bloomberg, Sony s'apprêterait finalement à lever le voile sur cet abonnement. Citant des sources proches des plans de la firme, Sony dévoilerait Spartacus dans le courant de la semaine prochaine. C'est cohérent avec les précédentes fuites, qui tablaient sur une présentation officielle dans le courant du printemps 2022.

Le média affirme que les plus gros jeux vidéo PlayStation du moment ne seront pas directement proposés aux abonnés de Spartacus. “Il est peu probable que le prochain God of War Ragnarök, par exemple, soit proposé sur la plateforme de streaming tout de suite”, estime une source anonyme interrogée par Bloomberg. Des titres AAA récents, comme Spider-Man Miles Morales, devraient donc être absents de l'offre.

Pour rappel, Sony devrait proposer l'abonnement Spartacus au prix de départ de 10 dollars par mois (8,99 euros). Une offre premium, équivalent du Game Pass Ultimate, serait commercialisée au prix de 16 dollars, soit approximativement 14 euros. On vous en dit plus dès que possible sur Spartacus. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

