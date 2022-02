Sony dévoile le nombre d’abonnés au Playstation Plus, ils sont presque 50 millions

Le PS Plus est le service payant de Sony. Il permet de jouer en ligne et de profiter de jeux sans surcoût. La marque japonaise a indiqué que 48 millions de personnes étaient abonnés. Un bon score, mais qui a du mal à évoluer.

Sur ses consoles PlayStation, Sony propose l’abonnement PlayStation Plus (PS Plus). Pour 9 euros par mois, l’utilisateur peut jouer en ligne sur sa PS4 et sa PS5, stocker ses sauvegardes dans le cloud, profiter d’offres exclusives, d’une bibliothèque de titres PS4 et recevoir plusieurs jeux « gratuits » chaque mois. Un bon deal, donc.

Lors de son bilan annuel, Sony a levé le voile sur le nombre d’abonnés qui profitent de cette offre. Ce sont 48 millions de personnes au total à la date du 31 décembre 2021. Un bon chiffre, mais qui est en réalité assez décevant pour le constructeur.

Le PS Plus a du mal à décoller

Le PlayStation Plus n’a en effet pas connu une année 2021 incroyable. Au 31 décembre 2020, il comptait 47,4 millions d’abonnés. En un an, Sony aura donc réussi à attirer moins d’un million de joueurs, alors que l’année 2020 avait été faste avec plus de 8 millions de nouveaux abonnés. Cette stagnation peut s’expliquer par la saturation du marché (tous les joueurs qui peuvent s’abonner le sont) ainsi que par les difficultés rencontrées par la PS5. Si la demande est forte pour la console, l’offre peine à la satisfaire. La faute est bien entendu à imputer à la pénurie de semi-conducteurs qui paralyse l’industrie et provoque des ruptures de stocks à répétition.

A lire aussi – La PS5 se vend moins bien que la PS4, la pénurie plombe les résultats de Sony

Du côté de chez Microsoft, notons que le chiffre de 25 millions d’abonnés a été avancé il y a quelques jours pour le Game Pass. S’il serait tentant de comparer les deux offres, elles sont dans les faits très différentes, puisque la firme de Redmond ne propose pas du tout le même service que Sony.

Il faudra attendre le projet Spartacus pour entamer les comparaisons. Pour rappel, Spartacus est le nom de code donné par Sony à une nouvelle plateforme reprenant la formule du GamePass. Pour un abonnement mensuel, le joueur aura accès à une vaste bibliothèque sans surcoût. Si la chose n’est pas encore officielle, elle pourrait être annoncée en 2022.

Quoi qu’il en soit, la formule PS Plus séduit, mais a besoin d’un coup de polish pour séduire de nouveaux abonnés.